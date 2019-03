Las noticias de Aragón, 18:02 (05/03/2019)

Voz 2

00:35

todavía no están cerradas las puertas vamos a seguir trabajando por ello pero es cierto que el hecho de haber rechazado la totalidad de nuestras enmiendas en el plenario de Zaragoza en Común de nuestras enmiendas y las de Equo hace que el Consejo Ciudadano o de Aragón ha tomado una decisión que no nos vamos a presentar a las primarias de Zaragoza en Común eso no quiere decir que no se pueda llegar a un acuerdo de manera posterior