Escucha las noticias de las 19:00 (05/03/2019)

el Gobierno de la Generalitat ha dado luz verde a un decreto sobre vivienda el que contempla entre otras cosas expropiaciones forzosas de pisos vacíos alarga la vida de las viviendas de protección oficial aunque entre las medidas no está la regulación de los alquileres más detalles con Monica Peinado

el decreto establece multas coercitivas para que los propietarios de los pisos vacíos los alquilen los venda no los cedan a las administraciones pero si eso no ocurre la normativa prevé la expropiación forzosa de estas viviendas al cincuenta por ciento del precio de mercado otra de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno es que los pisos de protección oficial que se hagan a partir de ahora serán protegidos para siempre a pesar de que Cataluña ya tiene un índice de referencia del alquiler el Gobierno catalán no limita los precios el decreto obliga a que este índice se recoja en todos los contratos de alquiler a título informativo recoge que sólo los propietarios que respeten este índice tendrán incentivos fiscales o ayudas al alquiler