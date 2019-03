Escucha las noticias de las 21:00 (05/03/2019)

No hay resultados

Voz 0684 00:00 calvas diecisiete a la espalda Lucas Vázquez justo al otro lado Vinicius arranca el partido en el estadio Santiago Bernabéu primera posesión del Real Madrid Brisbane les para razón eran Raffarin apertura larga buscando la cabeza de Karim Benzema recordamos rápidamente Javier Herráez el once de gala de Santiago Hernán Solari o culpa en portería defensa para caer baja

Voz 1 00:19 al Varane Nacho Red Quilón Casemiro Modric

Voz 0684 00:23 Cross centro

Voz 1 00:24 campo arriba Lucas Vázquez Benzema Vinicius Uribe la pelota para lugar baje generando

Voz 0684 00:29 saque de lateral van efectuar Carvajal pegadito al banquillo del entrenador del Ajax también está de pie Solari no se Mario si tiene por ahí la alineación titular rápido del Ajax exactamente la misma que se enfrentó al Real Madrid en la ida Benzema uso debería Karim Benzema nada nada pedía falta cuando me Mario que recupera Casemiro Casimiro para regalos sale mordiendo el Real Madrid y el balón para Vinicius tienes tiempo ahí está en la portería más Daul Keita clasifiquen los laterales donde Liz Bin como pareja de centrales Shane Van Davy De John Franki de John en el centro del campo con fille el goleador de la ida mujeres ITA di en la aquí lo que es lo mismo como decía Mario no sé si tengo playa Bruno con enorme notaremos el mismo equipo titular y la misma disposición táctica que hace

Voz 1309 01:12 en un par de semanas serán esta gran Brown hola como es el once La Haya sin sorpresas no

Voz 0311 01:16 no no hay ninguna sorpresa había la posibilidad de que metiera algún me nueve de referencia a Hunter en la verdad es que podían tratamiento que ahí pero le funcionó lo de Tadic como referencia en el partido de ida y lo repite hoy te en Jaca

Voz 0684 01:28 bueno pues la pelota dividida suena la sintonía camino del dos de la primera parte en el estadio Santiago Bernabéu recordamos en el partido de Amsterdan Ajax uno Real Madrid dos Se trata al menos de defender la ventaja del momento del Real Madrid que sale con ganas el Real Madrid que sale con pinta Champions camino del dos de la primera parte Real Madrid cera Ajax cero en él de la jornada en el carro son europeo de la Cadena SER

Voz 3 02:26 cada cornada que la primera parte empata cero comenzó también el partido

Voz 0684 02:29 en Alemania Borja retrasó ahora

Voz 4 02:32 ha mostrado ya cuarenta segundos de la primera parte ambiente infernal en busca de la épica de la remontada el Dortmund perdió trastero laica de momento un minuto de juego Dortmund cero Tottenham toro

Voz 1309 02:40 de cuerda que Shelly que Movistar Liga de Campeones para seguir este Partiendo el Real Madrid y el Ajax coges el mando tu televisión opciones de audio a dos ahí te pondrá ser plicas y escuchas perfectamente la imagen el sonido sincronía dado de la narración de Romero Herráez Mario los comentarios de Pedja Relaño de Álvaro Benito de Roncero litoral de González y el resto de la banda de Bruno de Carrusel deportivo dale Antonio

Voz 0684 03:01 le va a dar más lateral derecho de lo más flojito en el partido de ida intenta llegar a esa pelota Tadic dicho recupera el Real Madrid Le veo metido en el partido Lucas Vázquez dice que no hay falta tuvo enormes para Karim Benzema Modric aparece el jefe del Balón de Oro la caradura para Karim Benzema literal ante el estable se tiene que salir del área parte izquierda del ataque del Real Madrid puso en el rechazarla pudo venir bien a Karim Benzema Karim de uno de dos intentará de fondo la pelota es escapa el primer córner mira Cary Herráez restringe Alvia es el capitán

Voz 5 03:30 lo tiene que demostrar algo que en la reunión hay que comenzar a ciento cien por cien

Voz 0684 03:35 Joe Karim Benzema pidiendo hoy el apoyo del público del puede conceder ese primer sí que han cambiado la Marine Tony Cross paro quería llegar Rafa Varane la pelota parezca pasarla deja correr revelan esos Jericó para Carvajal en apertura en banda derecha por aquí está Lucas Vázquez Lucas Vázquez el Balón de pecho del gallego la puede poner como una bola de Lucas va a llegar el regata de Varane provenía dibujada dieta palpas sólo encabezaban la escuadra el primero viene de nuevo gallego al suelo nada recuperar la pelota ya Churruca Vázquez más que Gareth Bale las dos veces que ha participado

Voz 1309 04:10 los últimos partidas un remate espectacular el comienzo el Madrid en intenciones bueno también en fútbol

Voz 5 04:15 un fantástico comienzo del partido y creo que el Madrid se ha dado cuenta de que este partido es fundamental lo quieren ganar ya sí que una buena acción en una pena de que ese ese ese disparan el terminal golf

Voz 1309 04:26 sí tomar el Madrid a base de una falta que sí parecían hoy tú sí sí falta clarísima remarcó eh Si sino al remate espectacular Noelia Anita Luca Evans muy buena maravillas bien tocada eh viento cada lugar hoy volar