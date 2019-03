Escucha las noticias de las 22:00 (05/03/2019)

Voz 2

00:03

de repente debate celebrar ven ahí no acosté porque ese es el de líder no se siente bien a tomarse su propia revancha es decir a la gente se va a entrar en un país Nistal no parte de aparte lo que tiene de la carrera tal es el jugador con claro mejor que tienen Madrid hay hay de vea esta temporada ahí cuando yo ya pago que has dicho tú antes de que realmente sí al el Madrid viene de dos arrimón con el Barça tierra Ajax viene muy fresco y más joven no preocupa no yo