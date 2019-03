Escucha las noticias de las 05:00 (06/03/2019)

hay dado buenos días buenos días en cuatro horas y media se retoman juicio del seis en el Tribunal Supremo continuará declarando el que fue el jefe policial en el uno de octubre Diego Pérez de los Cobos después de un martes en el que además han comparecido por ejemplo la ex vicepresidenta de la Generalitat o el ex delegado del Gobierno en Cataluña

Voz 4

02:18

eh se diecisiete por ciento Otras trabajarse la sociedad española es decir que son negacionismo negacionistas no es decir que niegan que realmente haya una una discriminación por género que niegan que realmente los hombres tengan una serie de ventajas sociales que las mujeres no no tiene no