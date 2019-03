pasado el día regular porque os podéis imaginar que recibieron un ataque que va más allá de lo político de estas características pues es doloroso y complicado pero afortunadamente como la verdad está en este caso de mi lado he podido y lo he mandado además a todos los medios de comunicación demostrar con papeles que es como hay que demostrar las cosas

Voz 1275

00:43

cuando llega imputada por esos papeles por el acta falsificada de su máster un delito por el que la Fiscalía le pide tres años y tres meses de prisión mucho han cambiado las cosas desde que ese paseo por última vez por los pasillos del Parlamento madrileño la expresidenta regresa sin el carné del PP del que seguido de bajada temporal hace son los días Cifuentes ha pedido esta vez protección policial para llegar hasta Vallecas ha pedido entrar por otra puerta que no sea la principal ya está ahora de esta claro si va a responder a las preguntas de los portavoces de la oposición ose acogerá su imputación para guardar silencio está obligar a comparecer pero no responder lo que seguro que así lo confirma el PP es que no habrá paseíllo Enrique Ossorio