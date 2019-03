Voz 1727 00:00 entre los padres y las madres

Voz 1 00:02 en mi caso sigue en me caso ahora mismo no pero creo que es honesto decirlo y no sé si estaré perdiendo miles de votos en en el debate de lo largo de la mañana bueno creo que es honesto decirlo es verdad que de forma contratado yo ahora mismo no ahora pues el lo gestionó yo mismo lo gestiona junto a mi pareja intento que en igualdad de condiciones pero sí que históricamente en mi casa no la vida pero no la ha habido porque han sido las mujeres de mi casa de mi madre y mi abuela nosotros vivíamos siete siete personas en el en el pisito el del barrio eran ella nosotros yo en mi hermano somos somos muchos los tres eran ellas Bosnia mi abuela Mi madre las que cargaban con todo el trabajo por eso es lo que decía antes lo que sí avanzó es lo que queda por avanzar con todo el trabajo sólo Tamarite de cuidados de la casa y uno cuando ya se hizo mayor revivió es lo que suponía y las desigualdades pues pues vamos no me avergüenzo eh públicamente a eso pero es verdad que ocurría ir como ocurre en yo creo que en mí yo les debo Gareth desgraciadamente de gente trabajadora de este país que no tienen dinero para pagar una persona que venga ser esas tareas pero que muchos casos recae sobre las espaldas La mujer sin que sea reconocido por supuesto sin que sea remunerado y que se ha cotizado

Voz 1727 01:16 decía que tenía una pregunta y unos datos a propósito de esa reflexión que hacía Guillermo Mariscal del PP de que hay una cuestión generacional obvia a la hora de abordar el tema de la igualdad ideológica puede ser o no decía él pero a generacional de desde luego bueno datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del año dos mil quince hace unos días sobre los cuidados el porcentaje más alto el XXXIII con nueve por ciento de mujeres trabajadoras que dedican tiempo al cuidado de hijos o nietos le dedican cuatro horas diarias los dos horas tareas domésticas el porcentaje más alto de mujeres trabajadoras el cuarenta y tres por ciento que realizan tareas domésticas y de cocina dedican dos horas diarias a esto vamos sumando e ellos una hora es que es la mitad exactamente eso datos contempla

Voz 2 02:04 tenemos en esta España grandes

Voz 1727 02:07 Ander Gil el PSOE está claro y lo y lo que no

Voz 1722 02:10 con la pregunta o la reflexión que lanzaba alguien a través de la red no que ven el avance en derechos de la mujer como como un amenace los hombres tenemos que ser conscientes que que nuestra vida y también la pregunta que al principio que te ha sido más fácil precisamente porque se ha descansado sobre algunas ventajas o privilegios en detrimento de de la explotación y la igualdad de las mujeres no sólo hemos tenido mucho más fácil lo tenemos mucho más fácil con los datos que que tú das no pero el precio que estamos pagando es la desigualdad y la injusticia un precio que ningún demócrata debería estar dispuesto a pagar por eso no ningún demócrata puede ver como una amenaza el avance en derechos de igualdad de las mujeres

Voz 1727 02:45 cuando yo pregunto hablen ustedes entre ustedes hablan con los más jóvenes lo hago a propósito del dato que ha hecho pública la la la Agencia Española contra la la Fundación Española contra la drogadicción perdón ayer de ayer en el cincuenta y seis por ciento de los jóvenes españoles hoy no lo esté generaciones anteriores justifican actitudes con sus parejas o novias como amenazarla controlarla para saber dónde está o con quién con qué amistades relación

Voz 2 03:12 ah yo muy rápido si antes decías osea durante los digamos en una sociedad en la que tienes unos ingresos para los menores de de treinta años que la mitad de ellos están ganando por debajo del SMI porque se pasan el día entrando y saliendo al mercado contratos basura esta pregunta no es muy relevante la que hacía si tenemos ellos siempre de no no pueden no pueden tenerla la gran parte de la de las personas que estarían en edad de tener hijos de hecho por eso nos tiene que tenemos no tenemos una tasa de natalidad tan baja por eso hay que hacer políticas serias concretas específicas para solucionar eso una este evidentemente reformar el mercado laboral para tener más estabilidad y para que no sean precisamente las mujeres las que más penaliza en eso si haces políticas de cero tres ambiciosas cubre por ejemplo los enormes gastos que tienes siga en guardería pero fíjate que ingresas ochocientos novecientos euros al mes de estas gastado trescientos cuatrocientos euros en una en una guardería y además tienes que tener un apoyo precisamente por otro problema que tenemos que son los horarios en España vivido en varios países europeos y Estados Unidos es demencial los horarios que tenemos es imposible conciliar si tú sales de casa a las ocho y media vuelves a las ocho de la tarde sea el hombre osea la mujer entonces o tienes mucho recursos si tienes a alguien que te cubra au sino es absolutamente imposible entonces lo que lo que acaba pasando es que las mujeres acaban asumiendo en España el tiempo parcial no de manera voluntaria que cuando les preguntas usted está trabajando desde importa porque quiere que eso es lo que uno haga una tesis no es que a ellas les gusta no no es verdad ellas se ven obligadas a trabajar a tiempo parcial porque no tienen otra entonces una una política clave también aquí por poner una cosa nueva en la mesa es la racionalización de horarios no si si tenemos a concentrar yo cuando trabaja en una empresa en el Reino Unido trabajamos mucho y era una empresa multinacional Italia hemos mi jefe mi yo estaba en un equipo en mí la gente de mi equipo nunca salían a acelerar la tarde o somos capaces de flexibilizar más el de adaptarnos más de tener horarios flexibles de acabar con el presidencialismo demencial idea racionalizar los horarios combinado con políticas de conciliación sino no vamos a hacer

Voz 1727 05:25 estamos terminando queda cuatro minutos si me dejan decirles una cosa yo escuchando los testimonios las reflexiones de los cuatro políticos que nos acompañan creo que a la vuelta de la siguiente legislatura la mitad de los problemas de políticas públicas que demanda el feminismo habrán desaparecido porque veo que hay

Voz 3 05:44 yo creo que tendríamos que haber una unanimidad

Voz 1727 05:47 en que hay que hacer política así que hay que invertir recursos Ander

Voz 3 05:51 hombre yo creo que tenemos que ir convocado este debate antes de la aprobación de los presupuestos generales del Estado de precisamente había respaldo para poner en marcha todas esas políticas públicas así como te has en contra el cero tres hemos que terminar y sin embargo la respuesta que yo estoy has es una foto con tardaron expuesta que no obtengo

Voz 1727 06:09 sí les influye a la hora ya lo voy a hacer el revés quería que me contaran si les llegan testimonios de hombres con los que hacen apología de de la igualdad no les asustan que Vox les quite el voto del hombre cabreado o asustado Guillermo Mariscal PP en absoluto en absoluto pero déjame un segundo

Voz 4 06:32 tres mil euros es decir nosotros siempre hemos creído que parte de las políticas de igualdad parte de las políticas en defensa la igualdad de la mujer pasan porque la mujer se puede incorporar al mercado laboral y lo hemos intentado y hemos conseguido en la en la legislatura que estuvo Rajoy de presidente que casi seiscientos cuarenta personas incorporarán a trabajar creo que medidas como el teletrabajo que impulsamos también nosotros la bolsa de horas es decir las ayudas por ejemplo para la guardería de cero a tres años todo eso todos esos paquetes que ya hemos promovido Iker graciosamente se vieron paralizados tras la moción de censura son las políticas que a nuestro juicio ayudan a que ese porcentaje tan alarmante que has planteado de mujeres que se dedican en exclusiva

Voz 1727 07:07 sí sí

Voz 4 07:08 a cuidado de la casa y el cuidado de la familia pues se vea reducida

Voz 1727 07:11 compatibilizando con el trabajo fuera de casa eh es Alberto Rodríguez

Voz 1 07:15 bueno pues yo en este sentido estoy bastante tranquilo Pepa yo creo sinceramente de verdad que España no es un tipo subido en un caballo cuando se vuelve en el pecho diciendo que la violencia machista no existe yo creo que España es el país que asombró al mundo entero el año pasado abriendo portada de todos los medios internacionales con la mitad de la población gritando con el apoyo de muchísimo hombre gritando lo que ya está bien que que ya está bien de ir comió por la calle que ya está bien de tener casi cinco mil euros de diferencia de pensión con los hombres que ya está bien de que hay un techo de cristal que les impide hasta la la institución altas del Estado y la dirección a la empresa yo creo que la España real creo que esa España que ese país si ese país de países ese va a volver a expresar este próximo ocho de marzo y por lo tanto estoy tranquilísima ICD determinados troglodita no van a tener espacio Reguera para imponernos su su demanda de hace cincuenta sesenta

Voz 1727 08:16 Nos queda un minuto y repito la pregunta temen que Vox les quite el voto de el hombre los pocos que sean desconcertados o temerosos o cabreados por el empuje del movimiento feminista Toni Roldán Ciudadanos

Voz 2 08:29 no yo creo que hay una digamos un discurso que que tiene Vox que es absolutamente anacrónico con la realidad social española de hoy no a mi a mi no me preocupa yo creo que un votante liberal que ha creído en el pleito de Francia con lo de las políticas públicas de Ciudadanos sabe que esta ha sido unas prioridades en todas entorno esos programas a que no

Voz 1722 08:49 bueno garantiza el PSOE absolutamente ninguna preocupación sobre todo sobre la base de que las mujeres de este país van cuarenta años por delante de la derecha de la ultraderecha

Voz 1727 08:57 pues son las nueve y cincuenta y tres ocho y cincuenta y tres en Canarias se tenemos aquí una lista de cosas para hablar muchísimas todas

Voz 1727 13:44 señales de ustedes saben verdad que lo que se dice la radio queda grabado y lo digo porque vamos a estar muy vigilantes todas las que han escuchado este debate para ver en qué políticas públicas se traduce el lo que han dicho aquí esta voluntad por el entendimiento esta voluntad por la igualdad van a estar muy atentas los oyentes de la SER y sus compañeras de escaño porque estas elecciones del veintiocho de abril serán sin ninguna duda las que tengan más en cuenta que nunca antes en la historia al cincuenta y uno con seis por ciento del censo electoral yo les agradezco mucho a Guillermo Mariscal portavoz adjunto del PP en el Congreso Under the Hill portavoz del PSOE en el Senado Alberto Rodríguez diputado de Unidos Podemos y Toni Roldán diputado también en el Congreso por ciudadanos hayan estado aquí con nosotros gracias y muy buenos días después de las elecciones eh proponérselo a veces no sepa hacerlo como repetimos después de las elecciones del y la lista larga es muy larga

