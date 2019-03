Escucha las noticias de las 10:00 (06/03/2019)

sigue esa línea Pepa buenos días criticando especialmente la actuación del mayor de los Mossos el uno de octubre y asegurando que la violencia que se encontraron en algunos colegios no entraba ni en la peor de sus previsiones

la actuación judicial insiste Pérez de los Cobos en que ese día la Generalitat se agarró a priorizar la convivencia ciudadana para no cumplir la orden de impedir el referendo IV uno de los siete padres de la Constitución ha fallecido hoy en Madrid Isabel Quintana buenos días días Pepa José Pedro Pérez Llorca tenía setenta y ocho años que ha fallecido a causa de una enfermedad pulmonar según ha confirmado su despacho de abogados Javier Álvarez buenos días

buenos días el mundo del derecho ha reconocido en Pérez Llorca a uno de los ejemplos a seguir por su constancia hay progresismo no hace mucho el pasado mes de diciembre durante una presentación de un estudio sobre la Constitución española el abogado aseguró con ironía que la reforma del texto constitucional era necesaria siempre que se realice dentro de un consenso como el que se alcanzó durante la Transición espero dijo que haya una reforma de la Constitución porque la sociedad española quiere esa reforma sus palabras resonaron en la sede del tribunal de garantías y la plana mayor de la justicia las aplaudió porque venían de una persona ajena al corporativismo político y profundamente realista Llorca hizo entonces sonreír al aforo cuando dijo ya está bien de homenajes poneros a trabajar todo el mundo sabía que más que un consejo era una orden de una de esas personas a las que hay que hacer caso el despacho de abogados que dirigía ha explicado que su fallecimiento a los setenta y ocho años ha sido consecuencia de una enfermedad pulmonar

el presidente del Gobierno ha dicho en Twitter que el Gobierno lamenta profundamente su fallecimiento será la vicepresidenta Carmen Calvo la que acuda a la capilla ardiente ya que Pedro Sánchez se encuentra de visita institucional en Euskadi en Cataluña el líder de Vox en Lleida José Antonio Ortiz pasará a disposición judicial en las próximas horas tras ser detenido anoche por los Mossos por un supuesto delito contra la libertad sexual la formación de ultraderecha anunciado que lo suspende de militancia hasta que se aclaren los hechos radio Lleida Marsé Marc la detención está relacionada con un delito contra la libertad sexual ahora mismo está muy abierta la concreción no hay todavía una acusación formal según hemos podido saber ayer cuando se detuvo José Antonio Ortiz en su lugar de trabajo se fue posteriormente hacer un registro a su casa se requisó el ordenador personal y también quedó intervenido su teléfono móvil se apunta hacia un delito relacionado con pornografía sin conocer si sólo se trataría de consumo si la cosa iría más allá la víctima sería una persona discapacitada no menor de edad la detención es fruto de una denuncia de un particular diez tres nueve tres en Canarias