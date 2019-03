Las noticias de Cantabria, 10:03 (06/03/2019)

esta brigada se une a las tres cuadrillas de extinción y tres autobombas que están trabajando en este momento según nos indican desde el Gobierno de Cantabria se está valorando la posible apoyo de medios aéreos siempre que las condiciones meteorológicas sobre todo el fuerte viento lo permitan este incendio de Vargas comenzó de madrugada y aunque en un primer momento se dio por controlado las fuertes rachas de viento sur lo reactivaron a las cinco de la madrugada por ejemplo se llegaron a registrar casi ciento veinte kilómetros por hora el incendio según el Gobierno no amenaza a zonas habitadas Se esperan precipitaciones para las próximas horas no será una gran cantidad de lluvia pero suficiente para ayudar en la extinción de los incendios

Voz 2

00:58

dos modelos no se ponen de acuerdo con lo que estaríamos en una franja desde medio día en picado la tarde va a depender mucho de zonas de Cantabria de hecho la zona más occidental de Cantabria es probable que vigilará me medio no hayan hay harina precipitaciones me hizo todo cambios del viento del sur que ahora aún noroeste y que soy ayudada por lo menos a aplaca los incendios