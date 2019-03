Las noticias de Catalunya, 10:03 (06/03/2019)

va sida a día de hoy un paciente que te infecta de VIH tiene un tratamiento antirretroviral que duerme este VIH que se ha demostrado que no se transmite los efectos secundarios son cada vez menores esto no puede compararse con un trasplante que tiene un riesgo de mortalidad de un cuarenta un cincuenta por ciento por supuesto

Voz 1

01:21

C Journal intensiva las cosas hasta primaria no millones resultados académicos no para no han traspasado buenos urbanas después de una prueba piloto afecte veinticinco lights Josep González ex director mientras public a la Generalitat