Voz 1

00:42

eh bueno le doy muchas vueltas a los textos le doy muchas vueltas a las historias hay creo que habría tardado un tiempo parecido lo que pasa es que a lo mejor habría menos menos gente recordando me eh con con mucho cariño pero con pero con mucha asiduidad que estaba retrasando mucho la movilización de la novela tú sabes que hay una teoría americana que en una nube la nuca está escrito el escritor deja de escribir números si abandona se tienen que arrancar a mí me pasa algo algo parecido llegue además a una especie de acuerdo con con Ofelia Grande con mi editora llegamos a dos acuerdos un hora publicar la novela hoy seis de marzo que es el día D en nuestro mutuo cumpleaños hacemos años el mismo día hablamos con nuestra editorial con editorial en gallego que es la editorial Galaxia estuvimos de acuerdo en publicarla hoy y luego lo que me pidió es que las últimas correcciones las hiciese con ellos en la editorial para yo creo que para Terra me acerca para que no me volviese a enredar y volviese a ibas al tarda ibas a la editorial escribir no iba la editorial a corregir el manuscrito una vez que estaba terminado pero lo dije Ophelia déjame darle una vuelta me vale darle una vuelta pero dársela en casa si no estés este es dos años dándole una vuelta siendo yo te que pasó en dos mil trece porque en todo este periodo pasado han pasado muchas cosas