Escucha las noticias de las 12:00 (06/03/2019)

buenos días Toni los Mossos d'Esquadra no evitaron que se pudiera rodear con actitud violenta la Conselleria de Economía durante el veinte de septiembre de dos mil diecisiete lo está relatando en el juicio del proceso la secretaria judicial que se quedó atrapada allí y de hecho está contando cómo desde el edificio se podía ver a una muchedumbre esperándoles vamos al Supremo Alves

más a ras del toro ha explicado cómo llegó a la Consejería como miles de personas empezaron a concentrarse en la Puerta poco después cómo fue imposible que los detenidos estuvieran presentes en los registros y cómo en un momento dado se asomó a la terraza vio que no iban a poder salir por la puerta

me asomé a la esquina que forma el edificio que aquí lo que vi muchas plantas más abajo era

la eurozona crecerá en dos mil diecinueve un uno por ciento ocho décimas menos de lo previsto en noviembre según las nuevas proyecciones de la OCDE que reflejan una fuerte desaceleración en todo el área se revisan a la baja las previsiones para Alemania hasta el cero coma siete la de Francia hasta el uno coma cinco y la de Italia que entrará en recesión técnica no son mejores las previsiones para el dos mil veinte en la eurozona ni fuera de ella para el Reino Unido se prevé un PIB del cero coma ocho este año y del cero coma nueve el próximo en el mejor de los casos pero no se descartó una recesión con efectos perversos para el resto de los socios el Brexit Se produce sin acuerdo la expansión global sigue perdiendo comba debido a la incertidumbre política a las tensiones comerciales y al descenso de la confianza de consumidores y empresas

casi ocho de cada diez españoles reconocen que a menudo se encuentran con noticias que distorsionan la realidad au son falsas y no saben cómo interpretar Francisco Fonseca es el director de la Comisión Europea en España

uno y estamos más preocupados que Europa ídolos no sentimos desprotegidos para identificar que en el resto de Europa

dice el Ministerio que lo que hacen es aplicar la fórmula matemática ya existente para calcular los servicios mínimos en función de la ocupación media de los vuelos y que este año los porcentajes suben ligeramente porque el ocho de me cae en viernes Undiano que se vuela más que en el jueves que fue cuando cayó el ocho m en dos mil dieciocho los servicios mínimos del transporte aéreo serán el cien por cien en los vuelos no peninsulares del treinta y ocho por ciento en los trayectos con un transporte alternativo que dure menos de cinco horas es dos puntos más que el año pasado del cincuenta y siete por ciento en el resto de los vuelos un punto más que hace un año por cierto acaban de salir los servicios mínimos del transporte ferroviario de viajeros son exactamente iguales que el ocho m el año pasado en Cercanías cincuenta por ciento en hora valle setenta y cinco presentaron apunta media distancia sesenta y cinco por ciento larga distancia setenta y dos por ciento de servicios mínimos gracias Rafa

José Antonio Ortiz tiene cincuenta y tres años el dice ser presidente de Vox en Lleida de hecho así se identificó el lunes pasado ante la Fiscalía cuando interpuso una denuncia por delito de odio por unos muñecos colgados del cuello desde un puente de Lleida con las siglas Vox y otros partidos estatales se presenta también como presidente en Lleida en un vídeo que colgó a finales de año donde explicaba que la formación estaban territorio comanche tenía que acabar con la lacra independentista hay puede mita fue candidato al Senado por Vox en el dos mil dieciséis y anteriormente a las municipales del dos mil once candidato en Lleida por la Plataforma per Catalunya una formación de tendencia racista la cúpula nacional aclara que no ocupa ningún cargo de responsabilidad que sólo exmilitante y que les suspende de afiliación hasta el esclarecimiento de los hechos bueno pues ayer por la tarde los Mossos le tenían por un delito contra la libertad sexual según hemos sabido su detención estaría relacionada con pornografía desconocemos a esta hora el alcance Si consumo producción o incluso el delito iría más allá la víctima es una persona con discapacidad mayor de edad el entorno familiar de esta persona quién lo denuncia