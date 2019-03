Escucha las noticias de las 13:00 (06/03/2019)

la querida el partido impulsado entre otros por Carla Carles Puigdemont y Quim Torra acaba de confirmar que no se presentarán a las elecciones generales del veintiocho de abril han optado por no apoyar formalmente ninguna candidatura a pesar de que sus bases les habían apostado por lo contrario Pau rumbo

sí lo hicieron en una consulta que te Herminio ayer la amplísima mayoría de la militancia apoyó concurrir a las elecciones con una confluencia transversal aunque la pregunta era buscada ambigua ahora la dirección del partido afirma que viendo que no hay candidatura unitaria del Independent

son las ilegales la querida no se presenta entonces individualmente para no fragmentar todavía más el espacio el plan B dada la negativa de Esquerra sería la más que evidente confluencia con el espacio de Cataluña ahora dicen que lo ven complicado aunque lo explorarán la caída eso sí avala que sus miembros sin ir más lejos Jordi Sanchez que se perfila para liderar esa lista participen en la candidatura de Cataluña pero a título personal

Gobierno creo que es una auténtico ataque a la neutralidad que un gobierno debe mantener cuando ya se han convocado elecciones eh de manera que el Partido Socialista no se presente como lo que pretende hacer que es el partido de La Moncloa

Voz 0011

03:32

Molina los marianistas explican en un comunicado que el comportamiento de Briñas es incompatible con la vocación a la vida religiosa ICO los principios educativos de la Compañía de María por eso ha iniciado su expulsión la orden advierte de que es un procedimiento reglamentado con sus correspondientes plazos que puede demorarse en el tiempo además dicen que en atención a su avanzada edad tiene ochenta y ocho años y a sus condiciones físicas Tales se garantizará que Briñas reciban los cuidados que requiere más de una docena de ex alumnos de colegios marianistas de Madrid han denunciado que sufrieron abusos del ex fraile en los sesenta y setenta cuando tenían entre siete y trece años la orden asegura que no consta ninguna denuncia ni a la dirección de los centros ni a los superiores religiosos pero que han podido constatar la veracidad de sus testimonios y animan a quien quiera comunicar su caso a que lo hagan en El Correo S M arroba marianistas punto au