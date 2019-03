Escucha las noticias de las 14:00 (06/03/2019)

en el supremos han escuchado y testimonios que hablan de miedo de violencia hostilidad en los días de más tensión del proceso independentista una descripción de acontecimientos sobretodo la jornada del veinte de septiembre cuando se rodeó la Conselleria de Economía en la que además los testigos han puesto de manifiesto que los Mossos d'Esquadra no pusieron mucho énfasis en intentar proteger a quiénes estaban dentro de la sede y querían salir turno esta mañana para el coronel Pérez de los Cobos y una funcionaria que salió de la Conselleria por el tejado Montserrat dentro

no podíamos encontrarnos bastante gente concentrada con la intención de votar lo que luego ocurrió es que hubo muchos individuos con la intención de impedir

Voz 4

01:31

la actuación judicial llamé al magistrado ir recuerdo las palabras las únicas palabras que de dije es mi tienes que sacar de aquí no podemos salir por la puerta principal no hay opción no hay salida