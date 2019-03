es que era absolutamente necesario que fin llamar a Cristina Cifuentes porque las comisiones de de de investigación están para dos cosas una para dilucidar asuntos que después puedan trasladarse a sede judicial cosa en la que ya está el caso dos para dirimir responsabilidad políticas cosas que están absolutamente asumidas porque conscientemente no tiene ningún cargo político incluso abandonó la militancia en el Partido Popular por lo tanto esto deberá no tenía ningún sentido creo honestamente que esto sólo sirve al un ensañamiento personal que yo desde luego tengo que rechazar de plano

Voz 1915

00:49

la oposición ha reprochado a la ex presidenta que no haya dado explicaciones una actitud que dicen demuestra que no tiene ninguna intención porque se conozca la verdad escuchamos a Juan José Moreno del PSOE a Eduardo Robinho de Podemos y a César Zafra de Ciudadanos