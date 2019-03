Las noticias de Andalucía, 16:03 (06/03/2019)

hola buenas tardes a esta hora la Guardia Civil mantiene cortada la autovía A cuatro a la altura de San Pedro Abad en la provincia de Córdoba pero el vuelco de un vehículo articulado dirección a Madrid por lo que se está desviando el tráfico por la vía de servicio en la salida trescientos setenta más cosas nuevas reacciones de cara al próximo viernes ocho de marzo el presidente de la patronal sevillana Miguel Rus ha señalado que la mejor celebración del Día de la Mujer no es secundar la huelga y lo hace poniendo datos de la creación de empresa por parte de las mujeres y su inclusión en órganos de decisión empresarial

Voz 3

00:37

la Confederación de Empresarios de de Sevilla no son somos partidaria de la abuela creemos que no es la mejor forma de reivindicar el papel de la mujer en la en la empresa no y luego los datos están ahí son claro y refleja la realidad las empresas que crean los hombres tienen un cincuenta y cinco por ciento de fracaso y la de las mujeres un veintidós por ciento la implicación de la Confederación de Empresarios es incrementar la participación de la mujer en el mundo asociativo también lo están haciendo participando en nuestros órganos de gobierno