Las noticias de Navarra, 16:03 (06/03/2019)

la clave Nosotros no queremos que Navarra ocurra lo que ocurre en Cataluña nosotros no queremos que Navarra se convierta en una segunda Cataluña

Voz 4

00:32

el Partido Socialista de Navarra quiero pensar que no quieren la anexión de Navarra País Vasco y por tanto estoy convencido que ellos no tendrán ningún inconveniente en apoyar a Javier Esparza si es el candidato más votado el constitucionalismo yo y lo dejó por escrito estoy convencido de que el Partido Socialista de Navarra no tendrá excusa en decir lo importante es mantener una Navarra foral y española y europea