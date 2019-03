Las noticias de Castilla y León, 16:03 (06/03/2019)

lo que empezó siendo una salida a la crisis económica sobre todo en el medio rural de Castilla y León se convierte en importante fuente de riqueza generadora de empleo hablamos de la producción recibiera que se consolida en provincias como Soria Loli Escribano Soria ha superado las mil toneladas de resina durante dos mil dieciocho es el segundo año que se mantienen esas cifras con más de setenta y cuatro mil seiscientas hectáreas de pino negra lo que significa la total consolidación del sector de la resina en esta provincia con un notable incremento en la producción ya que en dos mil once se situaba en sólo sesenta y seis toneladas tarde el Cuende es uno de los principales referentes del sector su alcalde Ricardo Corredor se muestra sumamente satisfecho

pero realmente no

si no se aferra al conocer otra vez a la vida de los montes de la resina con todo lo que conlleva de cohesión abierto con trece niños con comedor tienda dos carnicería

además la Consejería de Educación convoca las ayudas para el próximo curso del programa de gratuidad de libros de texto relevo Plus que contará con un presupuesto de dieciséis millones ampliables hasta el límite necesario y que como principal novedad subvencionará material asociado a los libros de texto como cuadernillos de actividades licencias digitales Pilar González directora de innovación y equidad educativa

como consecuencia de ello pues lógicamente cuando estos libros son estos materiales no está en los centros pues las familias tengan que hemos tenido hemos subido digamos en cuarenta euros la percepción por los libros de texto

