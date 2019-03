Voz 0313

00:00

lo da música clásica en el coche con el que me han tenido una conversación de esas que a mí al menos particularmente me alegra en el día no no vayan a pensar que hemos analizado ninguno de los grandes temas de actualidad bueno por no hablar nuevos soy del Madrid pero pero sí hemos llegado a la conclusión ese pim pam pim pam a la conclusión de que con un pelín más de empatía de generosidad de reflexión y un pelín menos de mala leche posiblemente las cosas no serían mejor a todos y a todas Guinea acordado de esa tendencia que tenemos que nos han inoculado últimamente de convertir cualquier asunto en un drama en una guerra eh en una cuestión de vida o muerte el caso de los taxistas sin ir más lejos hace apenas unas semanas lo recuerda la montaron un PIB hostio en Barcelona de una huelga larguísima en Madrid de la que por desgracia para ellos no sacaron gran cosa y en cambio dejaron a bastante gente cabreada bueno pues no se ha hundido el mundo Capi Fay vuelve mañana a Barcelona porque ha adaptado su modelo de negocio las normas dictadas por la Generalitat ya en Madrid la gente sigue dijo en cogiendo el taxi porque qué más quién menos habrá entendido que los taxistas tienen derecho a protestar y a defender su trabajo que posiblemente se equivocaron en las formas Bono y en la selección de portavoces seguramente pero tienen todo el derecho a pelear hilos que entonces muchos nos disgusta vamos y nos entendimos como un ateas clavando un canal pues tenemos que hacer el esfuerzo de ponernos en el lugar del otro a mí el taxista de la música clásica que por cierto no me he dicho ni del conflicto es de lo suyo no no hablado me ha ayudado hoy a hacer ese ejercicio simplemente con su trato con su educación y me ha ayudado a recordar que cuando otros tienen problemas del tipo que sea no vale como respuesta decir que se jodan bienvenidos a La Ventana