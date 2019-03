Las noticias de Asturias, 17:02 (06/03/2019)

administrativo para que la hermandad de defensores de Oviedo como propietaria de dos monolitos franquistas ubicados en la plaza del Fresno antigua plaza de la gesta los retire de no hacerlo sería el Consistorio que lo haría de forma subsidiaria en la Hermandad de defensores de Oviedo ya han manifestado que no recibe órdenes de nadie y menos del tripartito y que alegran a la propuesta de resolución del Ayuntamiento la concejala de Patrimonio el portavoz de Izquierda Unida Cristina Pontón asegura que la reacción no les sorprendí espera no llegan a los tribunales

Voz 3

01:09

para dentro de lo de lo normal no no nadie va a esperar que después de dos eh bueno de que recurrieron también a las calles y tal que fueran a dar facilidades y hombre a mí lo que sí me gustaría es que bueno pues en este plazo de tiempo que queda llegar a a una solución que no satisfaga todos ellos mismos llegan a decir incluso que bueno que por si acaso esos edad que buscarán un lugar digno lo cual me parece perfecto