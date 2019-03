Las noticias de Aragón, 17:02 (06/03/2019)

Voz 1470

00:49

en política esta tarde se reúne la ejecutiva del Partido Aragonés con un debate complicado qué hacer ante las próximas citas electorales en el abanico de posibilidades está que el PAR no se presente a las generales o que vaya de la mano del PP la decisión no obstante no se tomará hoy el alcalde de Huesca ha pedido en las Cortes un trato especial para la provincia en la futura ley de Financiación Local Luis Felipe lo argumentaba así esta mañana