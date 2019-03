Las noticias de Andalucía, 17:02 (06/03/2019)

Voz 1622

es que la defensa de David Serrano único imputado en este asunto por un presunto delito de homicidio imprudente y dueño de la finca donde estaba el pozo donde cayó Julen en totora presentó un informe firmado por un arquitecto en el que apuntaba que la muerte del menor pudo producirse por un golpe en la cabeza de Julen con una Bagdadi erró punta utilizada por los equipos de rescate en las primeras horas del suceso en un intento de liberar el tapón de tierra que cubría el niño pero el juzgado le ha dado carpetazo cierra esta vía de investigación considera que el informe presentado por la defensa no tiene carácter pericial no justifica la necesidad ni la finalidad de las pruebas que solicita considera que no se ha pedido en forma de vida recuerda el tribunal que aún falta declaración de testigos que la autopsia que figura en el sumario es la preliminar a la espera del informe completo