esa ha suspendido la eh autorización para la exploración de la mina de uranio en la zona de Villanueva de freno ahí no etcétera acatando en cuanto se resuelva el recurso de alzada que se ha presentado

por parte del Tribunal han alegado negaba además hoy que la Ley para la administración más ágil no tiene como objetivo permitir la mina de litio en Cáceres como denuncia el PP de Elena Nevado en el Ayuntamiento

Voz 0739

01:21

eso es absolutamente falso lo he dicho lo ha reiterado es absolutamente falso que esta ley se haga pensando en nada de eso en Cáceres no habrá mina porque el Ayuntamiento no quiere que haya minas punto y final de nada más que hablar