Escucha las noticias de las 18:00 (06/03/2019)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias duodécima jornada del juicio del SES siguen declarando testigos y más testigos en el Tribunal Supremo Ester Bazán

Voz 0138 00:13 lo que nos queda buenas tardes hasta ahora se ha hablado mucho de la violencia esta tarde los interrogatorios están centrando en la posible malversación de caudales públicos en el Supremo Alberto Pozas buenas

Voz 0055 00:23 buenas tardes el interrogatorio se adentra en el dinero han comparecido varios trabajadores de agencias de comunicación trabajaron en campañas según la Fiscalía relacionadas con el referéndum y las facturas de decenas de miles de euros se quedaron sin cobrar alguno lo dio por perdido

Voz 2 00:37 ochenta mil euros si tirados a ver señor fiscal no ochenta mil euros vamos yo no los tengo todos los días pero si los pierdo me da algo

Voz 0055 00:48 ha declarado también un informático que el propio Carles Puigdemont propuso hacer un sistema de votación electrónica no hizo el trabajo pero le aseguraron que no lo pagaría Genaralitat que lo pagaría un tercero

Voz 0138 00:57 la que fuera portavoz parlamentario del PSOE en tiempos de Rubalcaba Soraya Rodríguez Se marcha por discrepancias con el partido en relación al independentismo catalán informa Inma carrete

Voz 0806 01:05 pero si eran públicas las diferencias de la ex portavoz Soraya Rodríguez con Pedro Sánchez a cuenta de Cataluña y hoy ha solicitado formalmente la baja como militante a través de una carta muy dura que ha enviado a la secretaria provincial de Valladolid asegura Soraya Rodríguez que no puede compartir que se vuelva a repetir la mayoría de la moción de censura que ha sostenido al Gobierno durante estos ocho meses dice textualmente que hacer depender de nuevo la gobernabilidad del país y del independentismo tendrá consecuencias muy negativas para nuestra democracia hay pone como ejemplo el intento de condicionar la aprobación de los presupuestos a la creación de una mesa de partidos que pudiera hablar o decidir sobre un inexistente derecho de autodeterminación eso escribe en la carta en la que añade que no tiene sentido continuar en un partido en el que las diferentes opiniones políticas se entienden como críticas persa

Voz 0138 01:56 en pues nada más conocer la información Albert Rivera ha escrito en Twitter que Sánchez está expulsando del PSOE a todos los constitucionalistas que quedaban el gobierno de Maduro ha declarado persona non grata al embajador de Alemania en Venezuela le ha dado un plazo de cuarenta y ocho horas para abandonar el país el presidente encargado Juan Guaidó acaba de responder desde la Asamblea

Voz 3 02:16 hoy el régimen funcione que no tiene cualidades por cierto para declarar persona non grata absolutamente nadie simplemente ejerce coacción para el mundo libre para democracia para Europa entienda que no en una declaró persona no grata no tienen cualidades para serlo

Voz 0138 02:33 titulares del deporte Toni López buenas tardes qué tal

Voz 1284 02:35 Esther muy buenas esta noche termina la primera tanda de octavos de final de Champions a las nueve en el Play Fútbol a través de la web de la sería aplicaciones contaremos en Manchester United que ya con el dos cero de la ida y el Porto Roma que quedó dos uno en la ida para los italianos partidos que se juegan un día después de la eliminación del Madrid contra el Ajax pendientes blancos ahora de los tiempos de baja de los lesionados Vinicius Bailey Lucas Vázquez Vázquez por cierto en directo octavos de la Champions Juvenil a partido único minuto cinco del Atlético cero Madrid cero