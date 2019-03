Ser Activos: Adoratrices (06/03/19)

Voz 1 00:00 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno

Voz 2 00:16 hola qué tal seguimos en SER Deportivos pero a partir de ahora ya desde La Rioja hoy es miércoles y como bien sabéis los fieles seguidores de la Cadena Ser cada miércoles llevamos la decana de la radio riojanos por los colegios de La Rioja en esta ocasión estamos en Logroño en el centro de la capital estamos en el colegio Adoratrices luego conoceremos mejor como siempre os digo a sus alumnos y profesores pero antes de arrancar con esta nueva edición de ser Depor de ser activos

Voz 0995 00:40 Nos vamos a dar un rápido repaso por los principales titulares deportivos de la jornada en La Rioja

el Club Ciclista Logroñés ha informado esta mañana de una muy mala noticia para todos los amantes del ciclismo han informado a través de una nota de prensa de la suspensión sine díe de la Vuelta Ciclista a La Rioja esta prueba ya fue suspendida el año pasado y Albert que esta edición tampoco saldrá adelante el han puesto el han puesto es apellido de sine díe a esta suspensión así la carrera lista profesional masculina de categoría UCI uno punto uno prevista para el día siete de abril no tendrá lugar del mismo modo informan que no se solicitará la inscripción de la prueba en el calendario UCI de cara a la temporada dos mil veinte y explica que la decisión viene motivada por dos razones de peso la principal hay más importante es no haber encontrado la viabilidad económica necesaria para la celebración de la carrera con el presupuesto sin cubrir suspender la celebración de la prueba era la opción más honesta irresponsable dicen los responsables de este de esta carrera y por otro lado dicen además hemos percibido que en las filas del Club Ciclista Logroñés hay cierto agotamiento desasosiego provocado en gran medida por la suspensión de la edición del año pasado y las dificultades para sacar adelante la carrera de los precedentes con este estado de ánimo organizar una carrera profesional de calidad con los elevados estándares que les caracterizan dicen no era factible en total esta carrera esta Vuelta Ciclista a La Rioja sumaba cincuenta y siete ediciones y en una iniciativa puesta en pie por el Club Ciclista Logroñés decano de este deporte en La Rioja en mil novecientos cincuenta y siete concebida como una prueba por etapas vio triunfar a ciclistas históricos como Luis Ocaña Marino Lejarreta Eduardo Chozas Laurent Jalabert José María Giménez Miguel Induráin o abro o habrá Abraham o Abraham Olano y otra suspensión la Federación Riojana de Pelota había programado para este próximo domingo un festival en Badarán con motivo de la Celia duración de su setenta y cinco aniversario pero finalmente no ha sido sus ha sido suspendido al tiempo que tampoco habrá partidos para la reinauguración del frontón que se conoce como como Pili y cerramos este repaso a la actualidad del deporte riojano con la vuelta a los entrenamientos de la Unión Deportiva Logroñés lo ha hecho esta mañana las instalaciones del Mundial ochenta y dos Icomos Benín hemos contando desde hace una semana todo apunta a que César Caneda está evolucionando muy favorablemente de su lesión de rodilla Isère vio correr en el último partido celebrado en Las Gaunas a gran ritmo y sin mostrar molestia alguna una semana después Caneda parece estar en disposición de volver a entrenar a entrar en el once titular en principio está previsto que estuviera algo más de un mes de baja pero en tres semanas Caneda parece estar recuperado y dispuesto a pelear por su espacio de central derecho en el once titular de la Unión Deportiva Logroñés se ha perdido el partido contra el Bilbao Athletic contra el Tudelano con tres goles recibidos por las que sigue siendo la mejor defensa de las ligas europeas más importantes

Voz 2 03:45 y una vez hecho los deberes con la actualidad del deporte riojano es el momento de que como cada miércoles SER Deportivos La Rioja se convierta en ser activos venimos a los colegios de La Rioja con el objetivo de observar como el deporte

Voz 0995 03:56 es una herramienta trascendental para la educación de los jóvenes riojanos porque el deporte fomenta valores muy importantes para nosotros como es el trabajo en equipo el esfuerzo la constancia el sacrificio la amistad y por supuesto también la vida Sáez saludable en esta ocasión estamos junto a los profesores y alumnos del colegio Adoratrices así que una vez llegados a este punto nos toca decir aquello de comenzamos ser activos aquí en Ser Deportivos La Rioja en la Cadena Ser

Voz 0995 04:26 estamos en el colegio Adoratrices de Logroño y os damos las gracias a todos por abrirnos las puertas de vuestro centro de vuestro colegio para montar aquí nuestro pequeño estudio de la Cadena Ser en La Rioja ya sabéis que uno de los objetivos de ser activos es que os queremos explicar cómo se hace un programa de radio y otro objetivos dejar constancia entre todos de lo importante que es el deporte para el desarrollo personal para que se note que es verdad que estamos en un colegio que estamos fuera de los estudios centrales de la Cadena Ser

Voz 3 04:52 lo mejor es que nos demos todos un fuerte aplauso a modo de recibimiento nos parece chicos

Voz 2 05:03 gracias insistimos por este recibiría

Voz 3 05:05 por estos aplausos y hay ejemplos que uno se encuentra a lo largo de su carrera periodística casi por azar pero que reflejan a la perfección lo que cada semana tratamos de contaros aquí en Ser activos nuestro invitado de hoy es un ejemplo de constancia no hay ninguna duda de ello a sus casi setenta y cuatro años entrena con la ilusión un chaval y la fuerza de un adolescente corre le ochenta kilómetros a la semana más o menos más o menos dependerá de la época de la temporada y sigue disfrutando los fines de semana con todas esas pruebas populares que le llevan por diferentes puntos de los geografía riojana y también española el otro día se hizo por ejemplo la Media Maratón del Camino en una hora cuarenta y cinco minutos más o menos eh por ahí estuvo el tiempo que lo que la verdad que es un auténtico tiempo porque es una carrera con un perfil muy duro con dos subidas muy importantes y muy duras y hacerlo en ese tiempo la verdad que es una absoluta barbaridad pero su mayor reto uno de estos que se ha marcado esta temporada está por venir en mayo cuando ya tendrá setenta y cuatro años eh estará en Ronda para correr

Voz 7 06:05 viento aún kilómetros del tirón insisto son casi setenta y cuatro años e indicó

Voz 3 06:11 cuatro años de vida saludable de vida deportiva de vida pleno porque es una vida activa siempre en forma sin descuidar sus entrenamientos conociendo a mucha gente Isabel no vivir la vida de una forma fantástica así es la vida de goyas Kathy Barquillo creo que le tenemos que dar un fortísimo aplauso

Voz 2 06:27 Nos parece chicos

Voz 3 06:35 buenas tardes Goyo buen buenas tardes a menudo oso no

Voz 8 06:39 sí ya lo creo que sí menos

Voz 3 06:42 aplauso oye casi setenta y cuatro años

Voz 0995 06:44 son setenta y tres años y cuántos meses once

Voz 7 06:47 diez diez diez no oye cuando empezaste a hacer deporte

Voz 8 06:51 sí porque cuando tenía este dos de estos lo menos yo siempre he practicado pues vivía en un pueblo pequeño oí en el el frontón era nuestro lugar de de reunión ya allí nos va creamos el cobre jugando a da la pelota que llamaba ir corriendo también por lo por los montes porque Clavijo hay mucho monte

Voz 3 07:15 oye que te emotiva con casi setenta y cuatro años seguir corriendo que es lo que te enganchado que es lo que te gusta

Voz 8 07:22 bueno pues un poco según te da seguridad pasar el tiempo de una manera saludable como decías aquí pues no sé mantenerla al auto autoestima no soy Se no es es algo que tampoco es lo puedo explicar exactamente

Voz 3 07:41 oye que ya has hecho por este camino con esta vida saludable amigos has hecho cuadrillas hecho grupo has conocido gente

Voz 8 07:48 eh tú a muchísima osea concretamente pues yo pertenezco aquí en La Rioja pertenezco a dos asociaciones deportivas el Club Maratón Rioja de atletismo oí la Sociedad de Montaña sepa que es de de montaña ya sí qué pasó mi mi tiempo de ocio corriendo por la montaña o por cuando no hay si quiere pruebas de montaña pues por el asfalto

Voz 3 08:15 oye cuál es la distancia más larga descorrido corrido ya damos paso a los alumnos pero cuánto ha sido la carrera más larga que has hecho

Voz 8 08:22 he hecho dos dos veces cien millas que son ciento sesenta y seis kilómetros

Voz 7 08:28 qué os parece chicos

Voz 2 08:33 ahí el tiempo en tiempo cuanto son ciento sesenta y siete kilómetros cuando me costó hacemos

Voz 8 08:39 vamos a ver es que vi por ejemplo las dos pruebas esas eh sabe el tiempo fue mucho cero es que las dos pruebas esas una de una de ellas era la vuelta al Montblanc osea que son eh es una de las pruebas de reina del trae

Voz 3 08:58 el pico más alto de Europa además vamos lluvia

Voz 8 09:00 hemos a él porque ya lo rodea lo rodea vamos ir y tenía nueve mil quinientos metros de desnivel positivo ITA hay otros tantos negativo porque empezaba y terminaba en Chamonix pasábamos por Italia por Suiza Francia y me costó treinta y nueve de Orange treinta y algún agujero al día siguiente no

Voz 3 09:22 que si una mujer sí

Voz 8 09:25 estuve en fueron dos dos noches sin dormir y después estuve una semana que dormía un ahora hay no no aguantaba más hasta que cogí otra vez el ritmo el ritmo no leáis tuve un percance porque precisamente en una bajada las los cordones de las zapatillas no eran muy especiales M rompieron y tuve que que bajar con las con las zapatillas sueltas

Voz 3 09:50 así pues cosas de que ibas preparando una propia al final falla que nunca falla bueno chicos que como a mí los miércoles lo que me gusta es escucharos a vosotros y os parece damos un fuerte aplauso al primer All I alumna que va a subir aquí a preguntar y que se vaya preparando el siguiente y el siguiente y así lo hacemos con cierto dinamismo en este ser activos aquí en el colegio Adoratrices así que el primer alumno ya sube éramos

Voz 2 10:13 la al compañero no espera que se ha dejado el papelito

Voz 3 10:22 se puede improvisar también se puede improvisar al final es un deportista tremendamente interesante Hola cómo te llamas Alfonso Alfonso encantado de saludarte qué deporte practicas haces algún tipo de deporte del padel no sabes que va a nada nación natación cuanto practicas practica y natación a la semana más o menos saldo es días innata hacia el un oye y entre el padre y la natación cuál te gusta a día de hoy un poquito más del padre no además está super de modas el deporte es o que bueno pues adelante con tu pregunta paraguayo vale

Voz 0419 10:56 de qué deporte que deporte harías si no pudiese es practicar el que tiene Saura

Voz 8 11:02 bueno dije yo antes practiqué uno muy parecido al tuyo la pelota y al final le las manos no me dejaban IBI para osea practicaba

Voz 9 11:10 el frontenis

Voz 3 11:13 no sea que siempre te ha gustado también los deportes de frontón no

Voz 10 11:16 sí sí lo tenía que eran

Voz 8 11:19 lo único que teníamos entonces no como ahora que hay un montón de de entretenimientos

Voz 3 11:23 oye del pádel a la pelota el salto tampoco es tan grande osea tendrás el gesto bien cogido no voz de pelota habrás jugado no no no bueno pues pues si es que esto tenga que os contaba con la raqueta fantástico pues un aplauso para vuestro compañero

Voz 2 11:39 civismo al siguiente

Voz 3 11:44 que suba la siguiente al una ya va subiendo la verdad que estamos en un salón de actos enorme eh Goyo es fantástico qué pedazo de instalaciones tienen ya sube la siguiente al una le damos la bienvenida cómo te llamas Himma hola Gemma

Voz 11 11:58 qué curso eres sexto de sexto de prácticas algún día

Voz 3 12:01 Portell baila baila así qué tipo de baile

Voz 11 12:04 y te gusta más

Voz 7 12:07 la sevillana bueno eso está está muy llevan mucho tiempo practicando sevillanas seis años seis años Busacca que no

Voz 3 12:12 dominas perfectamente pues porque no tenemos un tema de es bueno en fin lo tenemos que traer preparado para otro día bueno pues adelante tu pregunta para Goyo

Voz 0419 12:20 has sido tú logro deportivo del que te sientes más orgulloso

Voz 3 12:23 fantasía preguntas eh

Voz 8 12:26 en realidad son muchos si ya ya me acuerdo pues de los de lo de los más cercanos no de hace dos años por ejemplo participé en la en el Campeonato de España de de veteranos de maratón Hay que primero en ese entonces ese el que ahora recuerdo pero bueno ya digo es que a lo largo de eso pues han sido muchos la vuelta al plan que dediqué decía antes también fue un reto muy muy importante

Voz 3 12:54 baja pues ya ves tiene para elegir tantos tantos tantos recuerdos a través del deporte verdad Goyo que al final cuesta mucho pero bueno ahí tienes ese título de campeón de España de maratón en veteranos no

Voz 8 13:05 en veteranos sí pues ahí queda ese currículum Fanta

Voz 3 13:08 castigo degolló gracias por tu pregunta le damos un aplauso ha sido una

Voz 2 13:11 auténtica una fantástica pregunta que suba el siguiente al uno por favor ya está preparado

Voz 7 13:18 le damos la bienvenida

Voz 3 13:21 estamos en el colegio Adoratrices adelante gracias por acompañarnos cómo te llamas yo Luis hola Luis es la primera vez que estas en la radio y qué tal estás nervioso no todo bien bueno al principio un poco nervioso poseía hasta allí pero esto es cuestión de coger confianza así que oye que practica algún deporte en tu caso antes jugaba a fútbol pero ya no vale algún otro deporte que te guste además del fútbol pues a veces con mi

Voz 0419 13:47 con mi padre jugó a pelota mano

Voz 3 13:50 pues podéis echar un pique luego con Goyo eh aunque

Voz 2 13:53 las manos ahora mismo creo que te puede ganar a correr dárselas

Voz 7 13:57 cortitas eh pero bueno eh bueno pues adelante cuando preguntas

Voz 0419 14:00 vale en mi pregunta es que como te alimentas cuando no tienes competición normalmente y cuando tienes competición

Voz 8 14:07 bueno la abierta es que como entreno prácticamente todos los días la alimentación más o menos es la misma no no varía

Voz 3 14:15 yo no varió mucho que sueles como te sueles llevar a alimentación para tener esta gran saludo

Voz 8 14:21 no sé si yo qué sé por la mañana si lo va a desayunar fuerte Un huevo frito con tostadas Se fruta después pues a a la comida pues lo que lo que pone la mujer

Voz 2 14:36 ahí ahí ahí poco que decir

Voz 12 14:39 a macarrones eso

Voz 8 14:42 tocó cocido y lo que te pues

Voz 3 14:44 va p'alante no como para quejarse verdad

Voz 8 14:47 lo que sí pues de fruta mucha fruta

Voz 7 14:50 verdura a ver de aquí

Voz 3 14:53 siempre hacemos esta pregunta eh Cuestión de Vida Saludable que es muy importante para ser

Voz 7 14:57 activos Luis como otras veces verdura a la semana

Voz 13 15:02 yo diría que una

Voz 3 15:07 bueno a ver que levante la mano quien comete tres veces a la semana verdura nos lo creemos profesores no lo creemos

Voz 2 15:15 bueno por ahí por ahí va la cosa eh por ahí por ahí por ahí va la cosa buenos bosques muy importante que estáis en edad de de crecimiento

Voz 3 15:22 si a lo largo de la vida a comer frutas verduras además estamos en una región como La Rioja verdad Goyo que que da gusto da gusto los productos que Luis gracias por tu pregunta hay que comer más verdura eh venga adelante gracias un aplauso que suba la siguiente alumna hola cómo te llamas hola Vanessa encantado de saludarte de curso eres sexto vale oye haces algún deporte eh si me gusta el baloncesto pero no se me da muy bien bueno pero es cuestión perderse eres muy joven todavía tienes tiempo de mejorar con la práctica no porque me imagino que tú has ido mejorando conforme ha sido entrenando no sus entrena

Voz 8 16:03 hombre para esas ha entrenado bueno pues adelante

Voz 3 16:05 con tu pregunta para Goyo cuántas horas

Voz 0419 16:07 entrenas cuando tienes competición y cuántas horas entrenas cuando lo tienes competición

Voz 8 16:12 pues yo corro porque me gusta entonces el entrenamiento practicamente a lo largo de todo el año más o menos lo mismo hago unas pues ya te ya ha dicho unos ochenta kilómetros que depende claro si los haces en ya no pues a veinte kilómetros de cuestan entrenando entonces las lo menos pero si te vas por la montaña podría tienes que irte a tres y media o entonces depende ya en los ochenta kilómetros pues serían ocho ocho diez horas a la semana y si hago algo más de montaña me iría hacia los diez

Voz 3 16:48 oye pero tú por ejemplo cuando vas a ir a Ronda aprovechando la la pregunta de de nuestra compañera en esa semana de antes descansa eso sí es entrenando lo mismo por ejemplo ciento un kilómetros en Ronda no sé si esa semana vas a hacer tanto entrenamiento

Voz 8 17:03 no hombre ya que yo ahora habló de ochenta kilómetros con contando las competiciones e ese día con los cien ya la semana no no pero de todas formas claro algo estar una semana sin hacer nada tampoco

Voz 10 17:19 o alguna salida de de de de ocho diez

Voz 8 17:22 lo metros de dos o tres días a la semana que no te machaca demasiado pero que mantiene las piernas oxigenada

Voz 7 17:30 oye te ves corriendo tu ciento sesenta kilómetros del tirón no no es mucho verdad es mucho bueno

Voz 3 17:38 pues con entrenamiento se puede conseguir gracias y un aplauso para vuestra compañía

Voz 2 17:41 la fantástica pregunta si recibimos accidental uno adelante

Voz 7 17:49 aquí va subiendo que para qué qué ritmo e te vas a ir fantásticos sin prisa hay que bueno

Voz 3 17:57 no te llamas Erwin

Voz 7 17:59 bueno qué deporte practicas haces algún deporte Claris tenía el que y eso que consiste explican pues este es en base a vale vale vale bajas ahí al parque de La Ribera hacer ahí bueno fantástico algunas veces bueno Quaid suele cuántas veces sueles bajar la semana más o menos au al mes ahora estoy yendo la semana entera a la semana entera bueno Se acerca la primavera y hay que echar músculo un poquito no porque me gusta bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 14 18:30 y si siempre ha tenido el apoyo de su familia

Voz 8 18:34 bueno luego por lo menos no me no me he criticado o no si puede puede se puede decir que sí si concretamente pues bueno los hijos ya cuando empecé a practicar esto los hijos ya eran mayores si hacían su vida pero mi mujer me ha acompañado muchas veces a a las pruebas y ahora concretamente a la a la de los ciento uno pues ya apuntado

Voz 10 18:57 tú la hija y el yerno y la I las dos nietas

Voz 3 19:03 bueno pues eso está muy bien que te acompaña toda la familia no en ese día tan especial porque me imagino que cuando crucé la línea de meta será un poquito especial no

Voz 8 19:11 bueno a ver si llegamos a una hora decente

Voz 3 19:15 la gente bueno seguro que a la hora que estén está en línea de meta esperándote pues muchas gracias por tu pregunta ha sido un placer gracias gracias

Voz 2 19:24 decimos accidental un un aplauso es muy fuerte adelante puede swing gracias por estar con nosotros

Voz 3 19:32 estamos en ser activos como cada miércoles en el colegiado la actrices de Logroño y los alumnos como siempre nos ayudan a conformar este programa con sus preguntas y todas aquellas curiosidades que les quieran hacer hoy a Goyas Kathy Baker una atleta riojano con setenta y cuatro años casi que la verdad que está muy en forma bueno cómo te llamas

Voz 7 19:50 Carlos hola Carlos encantado de saludarte Carlos

Voz 0995 19:52 te gusta algún deporte practica algún deporte yo practico

Voz 14 19:56 pero se me da bien hablar de fútbol digital

Voz 2 19:59 así eh esa eres contertulio de fútbol bueno nosotros tenemos una tertulia muy buena que es jugar en Las Gaunas así que un día te vienes vale yo sé como Cristóbal Soria así aún son Van der es un mal pero bueno oye y estás contento por lo de ayer no por la derrota del Madrid hombre feliz claro eres Cristóbal torear como para no estar feliz de verdad bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 14 20:21 no yo es un orgullo afecte este entrevistas a Pekín que entrevista gracias qué se siente al triunfar lo que más te apasiona

Voz 10 20:33 bueno bueno llegarán pregunta es qué se siente algo entrar simplemente el entrar en la

Voz 8 20:42 ya en la meta en una prueba como por ejemplo es el maratón

Voz 10 20:46 ya se eterniza los pelos de la nuca eh no es difícil de de expresarlo con palabras eso se siente muy claro

Voz 3 20:57 y puntúa cruzar la línea de meta verdad que ganarse el derecho a cruzarla

Voz 8 21:00 mire hay hay pruebas eso bebé pero por ejemplo el maratón y todos los maratonianos todos los que han hecho alguna vez un maratón he lo cuentan iguales que aunque hayas hecho cien maratones pues el ciento uno sigue si se te sigue impresionado el de llegar a la meta hay cruzarla vamos es algo porque es que el maratón es la prueba reina de del atletismo ya sea se hace además en conmemoración de aquella batalla en la que los griegos consiguieron derrotar a los personas sí y que no fueran invadida

Voz 3 21:37 afortunadamente ahora tiene mejor final es habitualmente que tú lo bueno de maratón oye eh Carlos tienes alguna pregunta más porque has dicho un poquito de una entrevista yo si quieres si tienes alguna duda más adelante eh

Voz 14 21:49 bueno si has pensado alguna vez en tirar la toalla

Voz 8 21:53 en tirar la toalla yo por ahora no sé lo que pasará después pero por ahora nuevo yo a Dios siempre que me dice digo hasta que las piernas aguante cuando ya no era más pues lo dejaremos pero por ahora no o no esto no pasa por mi mente esa esa

Voz 7 22:10 la idea Carlos me levanto yo sí estuvo en el programa te parece que has estado soberbio magistral en hacía te tienes que venir a la tertulia vale pero hay que ver los partidos lo sabes no sé por qué te gustaría ser periodista Carlos

Voz 14 22:27 sí pues estaría e interesante esa

Voz 2 22:30 el es es muy interesante la verdad sale rico

Voz 3 22:34 no no te vas a hacer ya te lo digo pero bueno pero te vas a divertir mucho eh que no está nada mal si tú no es hacerte rico

Voz 7 22:40 periodista fantástico vale

Voz 3 22:42 bueno Carlos gracias encantado un aplauso para Carlos

Voz 2 22:45 ha estado fantástico y repetimos a otra luna gracias por acompañarnos cómo te llamas Eliza

Voz 3 22:55 hola Elisa de curso eres de

Voz 7 22:58 tercero de la ESO de tercero de la ESO qué deporte practicas practicas alguno antes practicaba baloncesto pero ahora nada vale que club o para practicar baloncesto aquí en el colegio aquí en el cole no pues adelante con tu pregunta

Voz 15 23:10 cuál fue el momento más depresivo o el más crítico era de tu carrera

Voz 7 23:14 o cuál fue el mejor

Voz 3 23:16 el peor y el mejor momento de tu carrera hago yo

Voz 8 23:19 es el peor pues cuando no sé cuánto te tienes que retirar de una de una carrera ya te has tenido que retirar

Voz 3 23:26 alguna

Voz 9 23:28 pues sí sí

Voz 14 23:31 si fuera por lesión

Voz 8 23:34 son además era un campeonato del mundo de cien kilómetros pero resulte a aquella que a que el entrenamiento pues lo y me pasé de me pasé de entrenamiento hoy a los cincuenta kilómetros tuve que retirarme porque me me dio un tirón en en eso y no podía seguir corriendo

Voz 3 23:53 claro en Estados grandes esfuerzos hay que calibrar muy bien hasta dónde se puede llegar porque si te pasas de frenada pues pues al final el cuerpo no aguanta oye tú mejor momento que te ha preguntado también en Elisa cuál ha sido

Voz 8 24:04 pues que prácticamente no se ya el terminar un maratón pues ya ya de por sí que lo cual fue su primer maratón

Voz 10 24:13 en Valencia en el dos mil uno el de el de de

Voz 8 24:17 se de asfalto Fadual no antes había hecho varios maratones de

Voz 10 24:23 montaña hay en el País Vasco que era así

Voz 8 24:28 a un buen recuerdo tengo precisamente en en una de las ediciones de esta prueba que voy a hacer ahora los ciento uno de Ronda en el año me parece que en el año fue mil

Voz 9 24:41 mil ocho mil siete mil mil siete mil siete

Voz 8 24:44 que con sesenta I

Voz 9 24:46 el sesenta y dos años eh terminé

Voz 8 24:49 el cuarto en la general bueno pues entonces fue un recuerdo

Voz 3 24:54 menudo Titan Hoyos diseños razias Elisa por tu pregunta

Voz 2 24:56 ha sido un placer de que suba la siguiente alumna gracias por por acompañarnos

Voz 7 25:06 eh qué deporte cómo te llamas perdona Laura hoy hablar es de que el curso de la es tercero de la ESO practicas algún deporte bueno antes hacía fútbol pero ya ya nada nada te gusta el Manchester sí sí sí el Real Madrid

Voz 3 25:20 pues lo siento hoy es un día complicado bueno no pasa nada bueno qué le vamos a hacer no se puede ganar siempre verdad eso es una lección que aprender bueno pues adelante con tu pregunta para Goya y bueno nos han comentado que es triste es trabajando como maestro en el centro penitenciario de Logroño que aprendí viste allí

Voz 8 25:36 y aprendí porque Goya

Voz 3 25:39 hay que explicar a los oyentes para que sepan que ha sido maestro ha sido maestro en muchas localidades de La Rioja y también durante mucho tiempo en la en el centro penitenciario de Logroño pues que aprendices una muy buena pregunta

Voz 8 25:50 bueno pues si Baby difícil

Voz 7 25:55 hombre seguro que alguna conclusión sacar bueno es el tratar

Voz 12 25:59 con con gente que sí

Voz 8 26:02 por las circunstancias que sean de se ha visto las caras con la justicia ahí de eso pues se aprende a que hay que hay que respetar a todos porque claro y los que no hubo conviven con ellos pues piensan que son

Voz 10 26:16 la gente de

Voz 8 26:19 sable que no sea que que no merece estar en la en la sociedad pero en realidad son son tan humanos como como cualquiera eh hay que tener en cuenta una un dicho que decía antes que unos están por poco y otros por poco no está

Voz 7 26:34 hay que tener hay que tener una segunda oportunidad todas las oportunidades que se me zona

Voz 8 26:37 es pues eso yo y al principio me costó mucho entrar pero después ya nos llevábamos bien Ny entonces a las clases allí en la cárcel más que más que aprender cosas y conocimientos pues era el estar el estar con ellos apoyarlos psicológicamente

Voz 10 26:56 si esa era mi mi labor principal aunque también eh teníamos

Voz 8 27:01 ya hubo muchos que llegaron a sacarse el dragado popular porque entonces era la DGB e Isi y aprovecharon el tiempo estudiando pero ya digo sobre todo ese era el el que notarán ese apoyo o personal de de de gente de fuera de gente

Voz 3 27:20 pues gracias por tu pregunta gracias ha sido fantástico

Voz 2 27:23 a un abrazo muy fuerte cuantas una pregunta cuántas preguntas nos quedan por hacer cuantos alumnos

Voz 7 27:28 quedan por subir tres pues adelante adelante que puedes puedes ya subirle damos un aplauso verdad yo creo que sí siéntate cómo te llamas humano perdón Humain

Voz 3 27:42 encantado de saludarte bienvenida la radio no sé si había alguna otra vez en la radio

Voz 7 27:46 lo primero es bueno y qué tal te sientes te gustas toda la radio si me pacientes ante bueno está bien oye qué deporte practicas y practicas alguno

Voz 16 27:54 no una aparte del Puleva recreo aparte si ninguno

Voz 3 27:57 bueno pues hay que hay que ver si te gusta algún deporte que mira Egoi es un ejemplo de cómo con el deporte se puede llevar una vida fantástica venga pues adelante con tu pregunta paraguayo

Voz 17 28:06 eh

Voz 16 28:06 qué te has sacrificado usted por haber hecho tanto deporte

Voz 8 28:10 yo sacrificar no sacrificar nada yo no os Nobel no vivo del deporte precisamente lo contrario M F cuesta mucho dinero entonces yo no no

Voz 10 28:20 unicamente pues sacrificar parte de Ndi de mitin

Voz 8 28:24 pero para asistir a las carreras al porque al deporte veterano no no no no subvenciona nada

Voz 3 28:30 claro

Voz 8 28:30 la el gusto por el deporte moderno sabes y yo veo que practicó el deporte por por gusto porque me gusta no es que no es sacrificado eh

Voz 3 28:46 lo ha hecho con gusto y lo sigue haciendo por por lo mismo gracias por tu pregunta un fuerte aplauso

Voz 2 28:51 vivimos al penúltimo al uno con su pregunta

Voz 3 28:55 aquí en el colegio Adoratrices y creo que es no es que haya solo una verdad pues adelante bienvenido a la Cadena Ser a ser activos como te ya

Voz 7 29:06 más Richard o la Richard qué deporte practicas fútbol fútbol bueno pues se dice que juegas pues lateral o medios dentro lateral los mediocentro juegas en algún equipo llevan en el Villegas muy buena cantera siempre lo digo el Villegas muy buena cantera

Voz 3 29:20 bueno pues adelante con tu pregunta para Goyo

Voz 16 29:22 oye que has aprendido de los deportes de los deportistas de otros lugares del mundo y que has aprendido los viajes que has hecho gracias al deporte

Voz 9 29:30 he aprendido primero

Voz 10 29:33 la la satisfacción de ver ha hecho viajes

Voz 8 29:37 concretamente a países de de Europa a Berlín a París a Lisboa entonces él el ahí con compañeros del Club oí pues esas es esos recuerdos eh

Voz 10 29:51 qué es lo que lo que me ha me lo que me ha dado el deporte y luego

Voz 8 29:55 en el competir eh

Voz 10 29:58 en realidad muchas osada en una maratón

Voz 8 30:00 ese tres horas eh corriendo con el con una persona pues crea unos lazos de amistad que después cuando te ves pues no es una una una fiesta no el a mí la las competiciones que abuelos los fines de semana pues y el tropezarse con otros compañeros con los que has corrido y que ibas a correr es una es una fiesta es muy muy gratificante

Voz 2 30:26 pues Richard gracias por tu pregunta un aplauso y recibimos yo creo que ya es la la última alumna la última alumna que yo creo que se conocen me da a mí por esa sonrisa que la es

Voz 3 30:39 salir a Goyo cómo te llamas Candela encantado de saludarte porque conoce lo conoce sabe bueno bueno lo conoces de de toda la vida

Voz 2 30:47 verdad o bueno

Voz 17 30:50 iba va a acompañarme a a Ronda ni a aplaudir me Haya

Voz 8 30:54 pegada no oye tienes que estar Candela tienes que estar muy orgullosa

Voz 3 30:56 no huelo no vaya bueno en forma no tú no puedes echar a correr y es que aparte de la huelga de ganar te va a ganar no hay duda ninguna bueno Candela practicando algún deporte

Voz 0419 31:07 no no ve practicando baloncesto

Voz 3 31:10 pues a engancha T a la forma de vida de tu abuelo que ya verás como lo bien que va a estar toda la vida pues Candel acerca de un poquito más al micrófono pregúntele a tu abuelo lo que considere oportuno más allá de la paga vale

Voz 7 31:21 eh

Voz 0419 31:24 qué menos dirías para hacer deporte

Voz 8 31:28 qué os diría pues es el primero que os gusta

Voz 10 31:31 para eh elegido que ese que os va a gustar o ya

Voz 8 31:36 trata tratar de hacerlo aunque las primeras en las primeras ocasiones luego os cueste un poco de trabajo e después poco a poco ya le vas cogiendo gustillo oí verás cómo cómo continúas haciéndolo eh pero eso sí tienes que buscar uno que te que te guste eh

Voz 10 31:54 sí claro yo no te voy a decir que dije que hagas atletismo que al pero como dices tú en

Voz 8 32:02 baloncesto o la natación también hacía natación cuando eras pequeña allí pasear por el monte el andar también es un deporte saludable no cuesta tanto venga Candela está empezando

Voz 3 32:15 cartilla eh el abuelo así a ponerse las pilas y hacer deporte les damos un aplauso Candela gracias

Voz 2 32:26 aprovechamos también porque llegamos al

Voz 3 32:28 en al de la participación de Goya en este programa que ha sido un auténtico placer conocerte estar contigo compartir este ratito de radio que ha sido muy inspirador gracias por una vida con el deporte y tan saludable gracias a los

Voz 2 32:42 le damos un fuerte aplauso y hacemos un breve receso para la publicidad recibimos a los profesores del cole creador adquiridas hasta ahora

espacio patrocinado por el Gobierno de La Rioja comunicación para todos

Voz 6 32:54 comunicación para todos

Voz 3 34:46 bueno pues que seguimos en ser activos que es miércoles es que hemos estado compartiendo un ratito muy agusto con con Goyas que que es un ejemplo fantástico de cómo el deporte nos permite tener una vida muy saludable y ahora recibimos y estamos encantados de hacerlo a Millán del colegiado actrices gracias por habernos lo primero las puertas de vuestro centro por permitirnos pasa este ratito con los alumnos gracias a vosotros por traernos la radio al colegio

Voz 7 35:12 bienvenidos oye

Voz 3 35:14 pero jornadas de puertas abiertas si te parece por si alguien algún papá en casa está interesado pues que ese país que pueden venir a visitar este centro no

Voz 1652 35:22 vale pues estamos a partir de mayo

Voz 7 35:24 llana durante el jueves y siete y el viernes ocho de

Voz 1652 35:29 de este mes de marzo hacemos la jornada de puertas Xavier

Voz 7 35:32 estas presentamos un musical que

Voz 1652 35:34 se estrena eh para que vayan viniendo todas las guarderías vienen varias guarderías cada día y observan dan una vuelta por el colegio P en el musical se les invita pues a conocernos luego el mismo

Voz 3 35:48 han estado ensayando y la verdad que queda fantástico eh

Voz 7 35:51 espiado un poquito y les queda fantásticos les queda fantástico creo que es el viernes también

Voz 1652 35:56 a las ocho de la tarde ahí también un pase para adultos para gente

Voz 7 36:01 de toda la ciudad que quiera venir de invitada totalmente a

Voz 1652 36:06 presenciarlo ni cuéntanos cómo fomenta todos estos valores que hablamos del trabajo en equipo la constancia a través del deporte de otras actividades como se fomentan en el colegiado matrices bueno pues eh la sala teatral este es el que decir colegio nuestro técnicamente se llama Santa María Micaela Purísima Concepción pero todo el mundo nos conoce como Adoratrices está basado hablamos de la aquí de la pedagogía del amor eh bueno pues a veces eso suena muy bonito como lo aterrizamos pues yo quiero recordar un libro de Daniel penadas que habla de Mal de escuela cuál es el mal de la educación en la actualidad y la única manera de solucionarlo al final pues es con el amor es con la acompañamiento es con el el está con la mirada atenta intentando pues que un día pues muchos van de la mano pero algunos que se van descolgando pues hay

Voz 7 36:58 que estar para darles la mano oí en contra no el camino veían qué qué proyecto

Voz 3 37:04 te gustaría destacar a los oyentes de la de la Cadena Ser

Voz 1652 37:08 vale pues ahora mismo

Voz 7 37:10 tenemos que destacar que el colegio Adoratrices desde este curso

Voz 1652 37:13 lo tiene una equipo directivo seglar ha acogido la dirección personas de del equipo de profesores e personajes son un equipo en general muy joven y bueno pues está yo creo que dando un pequeño o cambio eh hemos hecho este año por ejemplo la semana pasada por primera vez una fiesta de carnaval bastante potente con varios actos paralelos eh bueno pues daba gusto escuchar a los pequeños que decía profesor hoy el colegio me ha gustado mucho hoy ha estado muy bien etc y luego pues bueno por ejemplo este año hemos inaugurado también en el polideportivo un rocódromo toda una eh estaba pues con tres metros de altura de casi quince metros de Rockódromo con varias vías etc eh también estamos con el proyecto de huerto también hay un proyecto con Antena tres que se llama objetivo bienestar juntos que se va a hacer hasta el treinta de abril luego pues también se está dando una vuelta importante a las actividades extraescolares para el curso que viene están preparando cosas que todavía no hay como taller de teatro en musicoterapia e guitarra que sí que hubo en su día pero no hay robótica e divergencia manualidades y luego aquí deportes que sean está hablado se han trabajado en actividades extraescolares el judo tenemos siempre muchísima tradición está la Escuela de judo Balda se han organizado aquí encuentra nacionales e con la Asociación de judo entrenadores sea organizado algún algún Clínic de judo y luego pues hemos tenido en su día equipo de balonmano ahora ya no está hemos tenido equipos de baloncesto eh

Voz 0995 38:59 todo eso es lo que pues como para no estar motivado de chicos tenéis una amplia carta donde encontrar siempre un lugar para estudiar lógicamente pero sobre todo también para

Voz 3 39:08 eh para estar motivados y practicar otras actividades que sin duda son de lo más interesantes Millán que se nos acaba el tiempo este ser activos que ha sido un placer estar con vosotros que muchísimas gracias y que espero que hayas pasado igual de bien que lo hemos pasado nosotros pues muchas gracias

Voz 2 39:23 siempre y hará nos quedamos con un pequeño taller de radio gracias como siempre os digo

Voz 3 39:28 abra una ventana primera la información otra venta no más grande a la vida con Carles Francino fortísimo abrazo De Gaulle adiós

Voz 24 39:36 un aplauso noche claro

Voz 2 39:37 no

Voz 24 39:46 a ver voy