Escucha las noticias de las 21:00 (06/03/2019)

Voz 0194 00:19 las verdades a medias las medias verdades la de sin formación la propaganda esta noche analizamos las ahora llamadas News que han vivido siempre de la mano del arte de comunicar aunque ahora su difusión sea más rápida con escasos filtros ilimitado control vamos a preguntar a los expertos cuando desconfianza nos genera esto a los ciudadanos y lo más importante como advertir de que estamos ante estas noticias falsas antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches con el capítulo político empezamos Ciudadanos ha recurrido ya a la Junta Electoral Central el contenido de los consejos de ministros pero no pide a diferencia del PP que se suspendan las comparecencias posteriores ante los medios nos lo cuenta Óscar

Voz 1645 00:58 hacía según el recurso al que ha tenido acceso la Cadena SER ciudadanos solicita a la Junta Electoral Central sólo que recuerde al Consejo de Ministros que en la rueda de prensa posterior no se pueden formular alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos ni tampoco usar expresiones su imágenes propias de la campaña electoral es decir no se pide que se suspendan las comparecencias sí que se les recuerde al Gobierno las consecuencias jurídicas que supondría saltarse ese precepto recogido en la Ley Ciudadanos pide a la Junta Electoral que lo comunique antes del viernes que es cuando se celebra el Consejo de Ministros que prevé según dice el texto la aprobación de más decretos que Ciudadanos considera electoralista

Voz 0194 01:37 en la crónica política desastre a partir de las diez volveremos con la crónica preelectoral con la bronca de los decretos el último en decir algo sobre ellos ha sido el presidente del Gobierno en un acto en Vitoria Pedro Sánchez ha sido muy directo esperar

Voz 3 01:49 el problema de la derecha no sólo viernes sociales el problema de la derecha lo que le molesta es que aprovechemos políticas sociales para la mayoría de este país

Voz 0194 01:59 hablaremos también de la marcha del PSOE de la que fue portavoz parlamentaria al Secretaria de Estado Soraya Rodríguez por discrepancias por la relación del líder del partido con el independentismo estaremos en el juicio del pluses y les contaremos dos decisiones después rectificada el PB finalmente no irá a la manifestación del ocho m porque considera que está politizada y podemos cambiará el cartel con el que anunciaba la vuelta de Pablo Iglesias Berlín considera incomprensible la expulsión de su embajador de Venezuela hemos tomado nota de la decisión de declararle persona non grata hemos decidido llamarlo a consultas ha dicho el ministro de Exteriores alemán a través de un comunicado nuestro apoyo a Juan Guaidó no cesa añadido el presidente encargado decía esto sobre el anuncio del Gobierno de Maduro

Voz 4 02:36 hoy el régimen quién sobreocupación que no tiene cualidades por cierto para declarar persona non grata absolutamente nadie simplemente ejerce coacción para el mundo libre para la democracia para Europa entienda que no en una declaratoria persona no grata no tienen cualidades

Voz 0194 02:52 para sendos salen a la luz más de un centenar de manuscritos de Einstein algunos inéditos ha revelado la Universidad de Jerusalén y entre ellos hay cartas personales au apuntes científicos como nos cuenta nuestra corresponsal Beatriz la Berry

Voz 5 03:04 más de cien páginas manuscritas por el físico alemán de origen judío entre ellas un documento sobre sus investigaciones de la teoría unificada están desde hoy en el patrimonio de la Universidad Hebrea de Jerusalén son textos que datan de los años cuarenta una parte de ellos nunca había sido publicada entre los documentos hay cartas personales incluso un mensaje para su hijo todos ellos fueron adquiridos a un doctor estadounidense que poseía una importante colección privada que murió recientemente no se ha divulgado el precio que se ha pagado por ellos Einstein luego a la Universidad Hebrea de Jerusalén todos sus escritos derechos de imagen la universidad digitalizan desde hace años todos estos documentos y los pone a disposición del gran público

Voz 0194 03:47 Nos queda una propuesta más para esta ahora la cara B de una nueva palabra para esta semana del ocho m sonoridad la relación de solidaridad entre las mujeres ya vamos con todo pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches buenas noches

Voz 0194 07:48 la Comisión Europea difundido los resultados del último Eurobarómetro y hay una parte dedicada a las noticias falsas o Muse o mentiras que se disfrazan de información con fines ocultos un dato más del ochenta por ciento de los españoles consideran que las noticias falsas son un grave problema para la democracia no son una aparición siempre hemos convivido con ellas lo que sí ha cambiado es la rapidez con la que se propagan los disfraces que utilizan vamos ya a empezar con el análisis y el desarrollo de esta cuestión antes saludo Ignasi Guardans buenas noches Carmen del Riego buenas noches muy buenas noches y María Esperanza Sánchez buenas noches buenas noches Llera Pablo Morán pendiente de la mesa de producción atentos a última hora ya sus mensajes al Whatsapp del programa Pablo que yo creo que hoy sería interesante escuchar lo que piensan los oyentes sobre esta cuestión