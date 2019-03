Escucha las noticias de las 22:00 (06/03/2019)

Voz 0194

00:17

el cartel de Podemos que anunciaba el retorno de Pablo Iglesias al trabajo después de su baja paternal ha sido un visto y no visto un cartel con predominio del color morado en visperas del ocho EMI en el que destacaba la palabra vuelve de ella coloreada en otro tono el pronombre El Un cartel épico para anunciar la vuelta de un permiso de paternidad ante el revuelo que se ha montado Podemos ha retirado el cartel de su cuenta de Twitter y Pablo Iglesias ha criticado que no se siente identificado con el cartel que ha hecho su partido sin duda de una torpeza absoluta pero la cuestión es que el problema no está en el cartel que también el problema está en la publicidad el retorno a la vida laboral de un hombre que ha estado de baja paterna al retorno que se publicitan a bombo y platillo como si viniera de una cruzada hubiera estado todo este tiempo en coma Pablo Iglesias estaba únicamente de permiso de paternidad permiso del que afortunadamente puede disfrutar porque la legislación por ahora permite compartir la baja con la madre la baja que históricamente han hecho las madres antes de volver a reincorporarse a su vida laboral ya empezar a compatibilizar a partir de entonces el trabajo dentro y fuera de casa ninguna madre vuelve como una heroína tras ese periodo a ninguna reciben con fuegos artificiales en su trabajo es más a muchas no las contratan porque están en edad de tener hijos tendrán que pedirse la baja otras que simplemente no pueden disfrutar de la baja porque son autónomas precarias y necesitan trabajar la baja maternal o paternal no es una heroicidad es un derecho la heroicidad es tener hijos en el contexto actual tener trabajo a pesar de estar en edad de ser madres y criar a los hijos mientras se trabaja por eso la publicidad el retorno de Pablo Iglesias al trabajo más allá del desafortunado cartel es una muy mala idea Ángels Barceló se sientan ya saben desde las nueve en la mesa de análisis Ignasi Guardans Carmen del Riego y María Esperanza Sánchez también está Pablo Morán pendientes de todo lo que ustedes nos quieran contar si tienen opinión también sobre este retorno de Pablo Iglesias de la baja maternal y del cartel que ha sido un visto y no visto ya saben que puede matarlos las notas