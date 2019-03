Escucha las noticias de las 04:00 (07/03/2019)

Voz 0137

00:00

son las cuatro las tres en Canarias las listas electorales generan tensión en el partido socialista Pedro Sánchez quiere que sus ministros encabecen esas listas pero está encontrando resistencia en Andalucía Susana Díaz no da su brazo a torcer por ejemplo en Sevilla los socialistas andaluces quieren que Antonio Pradas el dirigente que en dos mil dieciséis llevó a Ferraz las firmas con las dimisiones de la ejecutiva para hacer caer a Sánchez esté en el Congreso pero el presidente no quiere y pretende que en su lugar vaya Francisco Salazar figura que lo ayudó a volver a ganar peso en el PSOE las listas están siendo un ajuste de cuentas aunque la última palabra la tiene la ejecutiva y los ministros va a encabezar esas listas aunque los andaluces aprieten para colazas para colocar sus piezas en el resto de puestos Illa que ha dicho que se va del PSOE por la línea actual del partido en el conflicto catalán es la ex portavoz en el Congreso y ex secretaria de Estado de Cooperación Internacional Soraya Rodríguez Ciudadanos la tanteado para ir a las europeas pero ella no asegura nada Rodríguez anoche en Hora Veinticinco