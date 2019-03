Voz 5

00:58

soy Rafa Cantero idílico desde hace unos meses en Lisboa y con la convocatoria de las próximas elecciones generales fui al consulado informarme sobre cómo era el proceso a seguir para poder votar sabía que llevaría algún trámite administrativo complejo pero no tanto como finalmente más se subió por primera vez a informarme ya recoge la documentación que necesitara informa que al llevar aquí pocos meses me tengo que escribir primero como presidente para poder votar desde aquí pues lo que voy una segunda vez a escribirme con la documentación que me pedía mi forma que probablemente no aparecer en el Censo de Españoles en el Extranjero en el distrito recientemente por lo que tendré que ir una tercera que a solicitar en incluyan Neri poder votar Milla una cuarta vez tendré que ir a ejercer el derecho desde allí las oficinas del consulado además tienen un horario de nueve a dos de lunes a viernes con lo que tienes que apañárselas como puedas tu trabajo para para poder y en definitiva me parece que un sistema que pretende ser tan garantista a financiar convierten en un impedimento para ejercer el derecho a al voto que sólo aquellas personas que tengan un nivel de compromiso mayor y que además tengan tiempo libre para poder hacer todas estas gestiones van a poder para poder ejercer creo que en las últimas elecciones generales ya con con el voto rogado la participación de españoles en el extranjero no llegó al diez por ciento precisamente porque está fuera queremos participar en el allí se dije yo decía de broma que para muchos de de mis compañeras compañero