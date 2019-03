Voz 0861

00:17

a Javier Bañuelos buenos días buenos días no no habrá declaración institucional por el Día de la Mujer porque debe aprobarse por unanimidad no hay acuerdo cada grupo propone su pretexto y al Partido Popular por ejemplo no le gusta el que sugiere el Partido Socialista en concreto no le gustan dos puntos el primero este que acaba de leer el socialista Ángel Gavilán