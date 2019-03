Las noticias de Canarias, 09:03 (07/03/2019)

Voz 2

00:27

no yo creo que esta que fue una oportunidad un año fantástica para demostrar lo vivo que está este movimiento que un movimiento transversal que no a una oportunidad sólo para la mujer de defender sus sus reivindicaciones sino que esto es una oportunidad de todos de defender la salud de nuestra democracia pues es una pena que al final lo estemos todos los partidos políticos en este proceso que desde luego ha sido siempre la izquierda la que y la ideado el la la defensa de los derechos y la igualdad parece evidente sólo hay que repasar la historia pero no es privativo de los partidos de izquierda y me gustaría que así se entendiese porque si no tendríamos un problema en este país porque sería difícil evolucionar