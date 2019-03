Las noticias de Andalucía, 11:03 (07/03/2019)

Voz 1579

01:30

amb leas proponen las ejecutivas provinciales que todavía no se han reunido son las que tienen que hacer la propuesta considerando lo que dicen los militantes pero considerando también otras cuestiones que debe considerar que una dirección política responsable porque si la dirección no tiene nada que añadir a la Asamblea hoy oye Madrid Ramón la dirección que no hay problema sí era una dirección tiene que ejercer en un nivel de responsabilidad que no es la expresión de las asambleas que obviamente