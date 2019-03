Las noticias de Castilla y León, 11:03 (07/03/2019)

la marcha de la vallisoletana Soraya Rodríguez del PSOE donde llegó a ostentar la presidencia del partido en Castilla y León sigue originando reacciones dentro de las filas socialistas acabamos de escuchar al secretario de Organización del PSOE a José Luis Ábalos quién hablaba de un caso de transfuguismo Se confirma que acaba en Ciudadanos También la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo indicaba esta mañana que no merece ningún tipo de comentario la salida de Soraya Rodríguez porque los socialistas no abandonan el PSOE para añadir que sólo un tonto no juzga haría por las apariencias como diría Oscar Wilde llena Hoy por hoy con Pepa Bueno las consideraciones también del presidente de Extremadura el socialista Guillermo Fernández Vara

Voz 0739

00:45

son muchos años junto Pepa hay también mucha mucha relación mucha amistad y por tanto no no tengo ninguna de de de comentar una situación que a mí como a tantos otros compañeros supongo que no fue que no la vida hay que saber ganar y hay que saber perder tienen momento dado no nos presentamos a las primarias perdimos y otros ganaron el PSOE ganó porque porque porque tuvo una mayoría de de militante de hombres y mujeres que que lo apoyaron y eso hay que respetarlo hay y hay que respetarlo y a ayudarlo y apoyarlo desde luego yo no voy a aceptar que el partido esté pactando con independentista porque no es verdad además