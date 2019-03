Las noticias de Cantabria, 11:03 (07/03/2019)

hola qué tal buenos días generaciones la junta de personal tras la convocatoria del Parlamento a sindicatos y colectivos de padres para negociar ese calendario de olfato porque no entienden que la Consejería se ampare en un foro que consideran ya inhabilitado para negociar el calendario laboral de los docentes Si ya han dicho que él no van a acudir a esa convocatoria piden al consejero que las únicas negociaciones pasen exclusivamente por la mesa sectorial además piden al consejero que deje de echar balones fuera y que vuelva al anterior modelo del calendario escolar es decir el pymes Peral con jornadas reducidas de junio de septiembre una vez que dicen ya no existe ningún tipo de impedimento legal Jesús Aguayo es portavoz del sindicato explica

Voz 3

00:59

están ahí van a decir cuando son las vacaciones cuando empiezan las clases cuando termina de dar a conocer a unos agentes negociadores como es FAPA incapaz que es que no tienen capacidad legal de negociación para no por eso no queremos legitimar una mesa de quienes no tienen por ley derecho estar ahí presentes