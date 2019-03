Escucha las noticias de las 12:00 (07/03/2019)

si los Mossos fueron pasivos el uno de octubre la violencia de algunos ciudadanos estaba organizada el resultado fueron cientos de heridos y según ha detallado Trapote hace unos minutos entre ellos agentes de Policía y Guardia Civil hola detallado provincia por provincia cuántos agentes hubo heridos el nombre del ex mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha vuelto a salir en este interrogatorio acabamos de saber que ha sido llamado como testigo la semana que viene aunque no tiene por qué declarar está imputado en la acera de enfrente la Audiencia Nacional

Voz 0689

01:13

buenos días la Fiscalía pide subir la pena de cárcel al doble es decir considerar los delitos no como un abuso sino como una violación subir por tanto de nueve años de prisión a dieciocho los argumentos de la Fiscalía son especialmente comprensibles porque no se puede pedir a las víctimas que sean héroes encima de lo que están sufriendo los fiscales dicen que no es admisible forzar el derecho hasta extremos de exigir de las víctimas actitudes heroicas que inexorablemente añaden conducirían a sufrir males mayores el escrito del fiscal ahora en manos del Tribunal Supremo sostiene textualmente que nos encontramos ante una persona desvalida rodeada por cinco individuos de fuerte complexión en un espacio mínimo apartado y con posibilidades de escapar remotas el fiscal por tanto se pregunta es exigible algo más para doblegar a la víctima Isère responde de forma taxativa creemos que no