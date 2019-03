Escucha las noticias de las 13:00 (07/03/2019)

es la una mediodía en Canarias la Fiscalía abrió una investigación por la difusión de imágenes de Montserrat del toro la secretaria judicial que declaró ayer en el juicio del proceso y que pidió que no se mostrara su rostro también a investigar las amenazas que ha recibido mientras tanto ha reanudado hace unos minutos en el juicio la declaración del ex jefe de la Policía Nacional en Cataluña Sebastián Trapote que está argumentando que la policía hizo un uso proporcional de la fuerza volvemos al Supremo Alberto Pozas

el manifiesto que ha presentado es sencillamente inadmisible no podemos compartir una pancarta con una motivación que habla de un país colonial de unas instituciones prácticamente dictatoriales no penalizó la concordia no dividamos más la sociedad no hagamos más demagogia ante la incapacidad de algunos de gestionar sobre problemas