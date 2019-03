Escucha las noticias de las 14:00 (07/03/2019)

que no eran cualquiera lo que estar ahí están perfectamente organizado sabían cómo tiene que hacer la resistencia había unos llamamientos a través de redes sociales hacían cadenas humanas e no bloqueaban el paso en los agredía Nos empujaba a la actuación de Mossos d'Esquadra más bien que pasivos

Voz 1062

03:34

el manifiesto que ha presentado es sencillamente inadmisible no podemos compartir una pancarta con una motivación que habla de un país colonial de unas instituciones prácticamente dictatoriales no penalice hemos la concordia no dividamos más la sociedad no hagamos más demagogia ante la incapacidad de algunos de gestionar sobre problemas