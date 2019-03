Ghaita, en el limbo deportivo

Voz 1718 00:00 estamos en una semana donde la mujer ocupa el lugar que debe para reivindicar la igualdad entre todos y cada uno de los espacios de la sociedad para decir que la igualdad debe ser efectiva en el hogar en el trabajo en la política en la economía en la cultura en el deporte por supuesto ni un paso atrás en esta acción reivindicativa que pone el foco sobre un problema de todos y el deporte es un espacio donde hay mucho por hacer pero donde al mismo tiempo se están haciendo grandes cosas en la constatación y la búsqueda de esta igualdad de género gracias en gran medida el talento el esfuerzo ya la constancia de muchas mujeres que entrenan para mejorar cada día y lograr éxitos que pongan de manifiesto el empoderamiento de las mujeres también por supuesto en el deporte

Voz 1 00:42 un te pertenece de pero que levemente detecta tardíamente padres destacó

Voz 1718 00:59 y hoy venimos con una historia de superación no exenta de numerosos obstáculos porque el género es en ocasiones un obstáculo importante no debería serlo porque la juventud también es en ocasiones un obstáculo cuando se trata de lograr una meta por qué el lugar de nacimiento es una barrera en ocasiones más infranqueable que cualquier otro límite mujer deportista joven e inmigrante

Voz 2 01:22 eh gaita del Hazard

Voz 1718 01:25 Harrak perdón tiene un talento extraordinario también para el deporte corre en la vuelta a la pista con una fuerza extraordinaria es más se atreve con una de las pruebas más duras del atletismo como son los cuatrocientos metros valla y un diamante al que la burocracia el está impidiendo brillar como así lo haría por sus marcas y sus resultados gaita vive en Logroño estudia en el Batalla de Clavijo el pasado fin de semana pues yo creo que les rompieron un poquito el corazón eh por la burocracia por la maldita burocracia en los Campeonatos de España sub veinte se clasificó para la final y sabía que por no tener pasaporte español insisto lleva tres años de espera conseguirlo no podría estar en la final pese a que por tiempo le corresponde a una plaza es la norma pero para su sorpresa apareció su nombre en la zona de llamadas podía competir era bastante raro pensaron en ese momento tanto que era raro porque a falta de una hora le prohibieron concursal en la final y la calle quedó sin atleta alguna un desastre que nos sitúa en el limbo de esta joven atleta logroñés

Voz 3 02:32 buenas tardes gaita cuántos años tienes ya hecha dieciocho donde naciste en Marruecos Tetuán Tetuán cuando insiste a España hace seis años a los seis años osea tú naciste en el dos mil uno desde el dos mil

Voz 4 02:47 seis reside ya en España eh porque España no sé si

Voz 5 02:53 sí mi padre pues supongo que le gusta España o no sé también económicamente también por eso dijo pues vámonos todos aunque en verdad él sólo venían sólo pero luego ya no siguió los papeles sí

Voz 3 03:06 todos si todos para aquí donde comenzase a practicar atletismo aquí los diez años a los diez años que te llamó la atención porque empezaste a practicar Athletic

Voz 5 03:15 eso fue todo por una excursión que hicimos en el colegio y mi profesor pues le dijo a Héctor mi entrenador que me diera que Taiba ideal Héctor pues me dio y dijo que bajara debía de esa viernes y empecé así

Voz 3 03:29 Héctor ahora lo presentaremos a su entrenador está aquí a su lado pero antes te quería preguntar desde los cinco años en España por qué todavía no eres española de pasaporte

Voz 5 03:39 de burocracia pues no te sabría decir yo las normativas que ve exigen que son al pasar diez años por normativa tenían que ya darte la neumonía aparte de pedirla tiene que cumplir otros tres años ya al cumplir los tres años por normativa ya general es cuando te la debe ofrecer pero ya llevo tres años más de diez años residiendo aquí

Voz 3 04:03 todavía no tiene el pasaporte español por tanto todavía pese a poder competir en estas pruebas no puedes en principio participar en las finales y por tanto no puedes poner títulos a su buen desarrollo

Voz 5 04:16 la medalla por tasas finales

Voz 4 04:18 vive en el limbo ahí estoy

Voz 3 04:21 tal en el limbo mal asunto no ya es bueno Héctor Barraza es una persona muy importante para gaita es su entrenador sí es quién los puso sobre la pista de lo sucedido este pasado fin de semana buenas tardes sector hola buenas tardes oye como sentiste seis tras el no concurso de gaita en la final porque vosotros sabéis que las semifinales se acababa el campeonato sub veinte en este caso no

Voz 6 04:42 sí era la primera vez que se acabó porque hasta los dieciocho años sí que los atletas extranjeros entre comillas porque para mí Gaitano extranjera los extranjeros sí que pueden pasar a la final y optar a medalla hasta el ardid hasta los dieciocho años de hecho ya en categorías menores ha sido medallista ha pasado a finales incluso absolutas esta es la primera vez que le tocaba clasificarse para una final no puede realmente correr no obstante yo sólo había dicho a ella que que era lo que iba a ocurrir

Voz 7 05:12 pero hubo un error en la armonización y sí que estaba clasificada en la en los resultados aparecía con un aquí que es que a esta clasificada luego también aparecía en las listas de salida ya sabíamos que corría la final por la calle dos a las trece cero cinco Si

Voz 6 05:29 estuvo así durante todo durante todo el sábado y el domingo por la mañana entonces yo el domingo por la mañana cuando volvimos a comprobarlo y seguía en las listas de salida pues ya le dije oye vamos a pensar que igual corres porque ha podido haber algún cambio normativa porque el sábado por la tarde ya había habido alguna final en la que también habían clasificado a extranjeros entonces le dije aunque quede poco más pocas posibilidades pero por si acaso hay que plantearlo como como si fuese a correr y luego a una hora de la competición pues fue cuando vimos que cambiaron la lista esa

Voz 3 06:01 decía Gaitan la presentación yo creo que con este error a ti te rompieron un poquito el corazón exacto

Voz 5 06:07 él lo has dicho muy bien porque estar osea en la lista de salida que quede una hora y de repente te quiten

Voz 3 06:13 porque tú de repente ves la posibilidad de poder al menos el primer año

Voz 5 06:17 al menos por ejemplo poder haber corrido la final que no te a medalla me parece eso que está muy bien pero es que ni eso ir encima la calle dos se queda vacía porque nadie

Voz 3 06:27 por qué no hubo Héctor en este caso tiempo de avisar al atleta la que lo hubiese correspondido por nacionalidad simplemente por un papel el puesto de de gaita no por méritos deportivos sino en este caso por méritos de nacimiento no

Voz 6 06:40 eso es esa esa chica que también era extranjera la verdad pero habría nacido aquí pero bueno era una chica también creo de color con apellidos africanos pero bueno sí que te siquiera tenía al menos papeles no de alguna forma claro ya no lo sabía entonces como ya ve supongo no sé quién es pero vio que no aparece en la lista de salida pues igual pudo volver a su casa o o se fue a ver Madrid por la mañana ya no sabía

Voz 3 07:06 de gaita que supondría para lograr el pasaporte español en lo en lo deportivo y también en lo personal

Voz 5 07:14 a mí en verdad lo que más me importa es en lo deportivo porque te abre muchas puertas así puedes experimentar viajes fuera de España con gente que hace un deporte que me gusta como a mí sería inolvidable una experiencia

Voz 3 07:28 Héctor que todavía no tiene el pasaporte aita

Voz 6 07:32 pues entiendo que por burocracia porque después de trece años en España viniendo con cinco más de un ochenta por ciento de tu vida en un país pues es raro es raro a partir de los diez años ya te deberían conceder una residencia hay que dejar claro que no es una nación Express es una nacionalidad por residencia que lleva ya trece años en este país entonces yo entiendo que es por burocracia hoy necesitamos que alguien dé un empujón porque ahí

Voz 8 07:55 he tocado todas las pues todas las puertas gaita actores

Voz 3 07:58 tú gaita ha tocado todas las puertas

Voz 6 08:01 hemos tocado todas las puertas que a las que podemos llegar dentro de que no somos profesionales en esto hacemos otras cosas yo por lo menos tengo mi trabajo también entonces claro pues puedes perder el tiempo que puedes no puede estar pensando en esto veinticuatro horas al día pero sí que hemos intentado hemos tocado varias puertas

Voz 3 08:18 porcinos están escuchando gaita no sé a quién hay que solicitar la ayuda sea la Delegación de Gobierno la Federación Riojana de Atletismo la Federación Española de Atletismo al Consejo Superior de Deportes pues nos vendría bien que cada uno

Voz 5 08:30 pusiera como un granito de arena con eso yo creo

Voz 3 08:34 qué podríamos sacaran tenéis la sensación de que descolgando el teléfono podríais solucionar este estado de limbo en el que se encuentra gaita

Voz 7 08:42 por desgracia pues no porque ya la mucha gente que lo sabe y tampoco parece que se esté moviendo yo sí que confío en que el Gobierno de La Rioja mueva pieza

Voz 6 08:55 nos eche una mano porque yo sé que en otras comunidades autónomas como por ejemplo Euskadi hay atletas marroquís que han venido mucho más tarde que gaita y que ya le han dado la nacionalidad cumplidos diez años

Voz 7 09:06 en este caso son trece entonces yo espero que eso que alguien coja el toro por los cuernos

Voz 6 09:14 hay nos eche una mano que nos echa una mano porque es que con trece años ya la debería tener pero encima es una chica que deja siempre La Rioja el muy buen en muy buen lugar porque va por cualquier lo que vamos pues la gaita al jarra la riojana gaita de la riojana entonces no sé