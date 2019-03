Escucha las noticias de las 16:00 (07/03/2019)

no obliguen a las mujeres que son felices hacer un trabajo de hombre has dicho este eurodiputado Stanislaw un diputado de la extrema derecha polaca al que le ha contestado la socialista española Gaarder

Voz 2

00:27

aval en ningún caso una mujer quiere reemplazar el trabajo de nombre no nombre trabajo Ana mujer porque para empezar no hay trabajos de hombre ese trabajos de mujeres aquí lo que estamos haciendo es defender la igualdad de oportunidades de las mujeres y los hombres y esto no es una lucha de hombres contra mujeres ni debería serlo de mujeres contra hombres siendo una lucha común para que podamos tener todos toda sobre todos los mismos derechos y las mismas oportunidades