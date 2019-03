Las noticias de Andalucía, 17:03 (07/03/2019)

de debatir una proposición no de ley presentada por el grupo socialista sobre el ocho de marzo en la que se pide el apoyo del Parlamento al movimiento feminista de Andalucía y a sumarse a la convocatoria de huelga hay paros de mañana como una medida de concienciación el reivindicación sobre el en la necesidad de que las mujeres participen en igualdad en todos los espacios de la sociedad iniciativa que defendía Soledad Pérez

Voz 2

00:30

no hombre y mujeres socialista vamos a estar en la manifestación en la concentración concentraciones vamos a hacer paro y ustedes no ustedes van a mirar para otro lado porque ya lo ha dicho su grupo político aunque no lo haya querido de