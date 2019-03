Las noticias de Asturias, 17:03 (07/03/2019)

buenas tardes el Gobierno asturiano no da la batalla por perdida en su empeño de lograr un reparto más favorable para la flota pesquera asturiana en la cuota de captura de caballa lo ha dicho esta mañana ante el pleno de la Junta General del Principado la consejera de Medio Rural y Pesca María Jesús Álvarez quien señaló que mantiene una negociación con el Gobierno central aunque reconoce que no sabe qué resultados obtendrá

no damos esta batalla por perdida como no damos ninguna pero este en concreto no la damos por perdida está estamos estamos a día de hoy negociando con el Ministerio

Voz 3

00:41

no sé cuál va ser el resultado de esa negociación no lo puedo saber no lo puedo saber pero en todo caso yo no