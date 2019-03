Las noticias de Galicia, 17:03 (07/03/2019)

visto para sentencia el juicio contra la abogada Tania Varela la gallega que estuvo fugada cinco años para eludir una sentencia por tráfico de drogas la acusada de blanqueo de capitales ahora procedente del narcotráfico API una sentencia justa en su última intervención ante el Tribunal hoy según la lectura que hace el proceso la Fiscalía no apodo de probar que los fondos con los que habría adquirido los bienes que se le imputan procedían del narcotráfico la Fiscalía solicita para ella tres años y medio de cárcel y una multa de doscientos veinte mil euros de la política el PSOE gallego continúa elaborando las listas para las elecciones generales en plena sintonía con la dirección federal de Pedro Sánchez según ha asegurado hoy su líder en Galicia Gonzalo Caballero reconocido que la confección de las candidaturas siempre provoca tensiones que hay que superar pensando en conseguir los mejores resultados Caballero ha llegado a ponerse de ejemplo de generosidad en este sentido

sigo siendo el Secretario Xeral en norteño en ningún tipo de vocación Go personalismo por estar en listas con carácter inmediato sigo una Universidade que por lo tanto si Amina capacidad de ese pode mantenernos no traballo político sin tener que ocupar cualquier puesto creo que también tenemos a legitimidades de que los demás compañeros podían entender que a causa colectiva eh está siempre por arriba de cualquier apetencia personal a causa colectiva y facer os me llores candidaturas para que Pedro Sánchez tenga un gran resultado Peña un magnífico grupo parlamentario