Escucha las noticias de las 17:00 (07/03/2019)

la conveniencia de acudir o no a la manifestación del ocho en Madrid ha provocado un intenso debate en el seno de la dirección del Partido Popular Ester Bazán recordamos que ayer fuentes el partido anunciaron primero que acudirían algunas mujeres e incluso dieron algunos esos

Prado según fuentes populares algunos miembros de la dirección manifestaron la necesidad de estar si os si en la marcha independientemente de que no compartan el contenido del manifiesto de hecho creen que su presencia hubiera servido para dejar claro su rechazo a buena parte de lo que se dice en ese texto la candidata de los populares a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso confirmaba esta mañana les

Voz 2

00:51

así que no iba a ir entonces no he estado en el debate pero eso parece querrían ellas ICO a la mejor de sus voluntades pero sí vamos a politizar este día