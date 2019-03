la víctima responsables preguntes que le ha formulado un profesional especial y chat que per la seva con diseño de vulnerable les preguntes no pueden fe directamente Esparza la José Antonio Ortiz Cambra y a la declaración de la víctima India Good contacte visual la seva declara secreto de sumario investigado no pasará a disposición judicial als Mossos Bolena a la es de de tensión pero analiza vídeos Imagine seus ordenados del móvil

bona tarda en sí Manel Castellví que iba a la Comisaría General de Información a dos mossos acabada como Ansa hasta de andanada jarras postas da la fiscalía de Al formas abstractas excavada acabar la intervención de la Guardia Civil a Cataluña también iba participa en animada siga el dispositivo de octubre y también de septiembre Astra cada Ángel Gozalo ha explicado que no van a entrar las pulseras al párking de la Conselleria de Economía parque no radican nun consta Capi informa ni documento que acredite

Voz 4

01:25

yo pregunté porque evidentemente pues no me generó mucho agrado la imagen de los coches fuera Hay los daños que recibieron entonces dejemos que no podían entrar en esa esa fue ahora no se lamento decirle que consta diligencias