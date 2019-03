Las noticias de Navarra, 18:03 (07/03/2019)

Voz 1 00:00 es minutos cinco y tres en Canarias

Voz 2 00:03 cadena SER Navarro

Voz 3 00:07 esta tarde se ha activado el dispositivo de seguridad ante el comienzo de la primera Javier Adán que parte desde la Ribera de Navarra la labor de los efectivos de la Policía Foral se centra en garantizar la seguridad de las personas participantes en las peregrinaciones que camine no circulen tanto por la vía pública como por pistas y caminos vigilar irregular el tráfico en determinado los cruces de carretera en el control de circulación con el fin de velar por la fluidez del tráfico y la seguridad vial el tráfico por la zona puede verse alterado PSN e Izquierda Ezkerra se unen a la tesis de UPN de que no se desmantele por completo la pasarela de Labrit mientras no se tenga la seguridad jurídica de que se puede reclamar a los seguros de la constructora su importe sin la pasarela en su lugar Edurne Guinozzi Izquierda Ezkerra en la SER

Voz 1 00:50 se cuidan muy mucho y no se precipiten que consigan una asunción de responsabilidades por parte de los seguros que tienen que pagar ese dinero incluso un compromiso de pago de ese dinero por los seguros o en todo caso si esto se judicializar a que no sabemos qué va a pasar aún una autorización judicial para desmontar la pasarela antes de hacerlo no vaya a ser que sean los responsables directos de que el Ayuntamiento pierda un euro en esto

Voz 3 01:14 José Aburrea de Euskalherria Bildu asegura que en este tema no caben interpretaciones políticas que hacen lo que piden los informes

Voz 4 01:21 es un expediente depuración de responsabilidades no se puede permitir mil término no no apareció nadie no se puede manosear políticamente

Voz 3 01:29 se prevé que se desmonte la pasarela completa a finales de este mes más información a las siete y veinte siempre quieran en Ser Navarra punto com

Voz 5 01:36 el fútbol no entiende de géneros el balón es la pelota el campo la esquina es el con el cañonazo palomita el paradón el penalti la pena máxima entra gol

Voz 6 01:58 Caltech patrocinador principal de los equipos femeninos y Athletic Club

Voz 2 02:03 los asumirían socia