Escucha las noticias de las 20:00 (07/03/2019)

Voz 0194

00:38

veintitantos hola buenas tardes en unas horas este país vivirá otra huelga general feminista un nuevo ocho de marzo sobre el que vamos a debatir esta noche en Hora Veinticinco podremos preguntar a la representante del PP si comparte las críticas de su jefe a las organizadoras del ocho m la izquierda plantea un paternalismo ha llegado a hablar incluso de mujeres escoltadas para que no sufran delitos no es cuestión de optimizar las mujeres o de criminalizar criminalizar perdón a los hombros los cuestión enfrentar mujeres en esta víspera de la movilización de mañana comprobaremos con los datos de la Organización Internacional del Trabajo que la brecha de género laboral apenas se ha reducido dos puntos en las últimas tres décadas les contaremos también el retraso en las medidas más llamativas de las que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros la ampliación del permiso de paternidad hasta las ocho semanas no entrará en vigor al menos hasta el mes de abril y mañana el Gobierno aprobará otro decreto ley de esos con los que quiere mantener vivos sus viernes sociales Pedroche