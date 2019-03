Escucha las noticias de las 02:00 (08/03/2019)

Voz 1

00:00

hola me llamo Laura Rivera tengo cuarenta y dos años y soy directora de los servicios jurídicos de Red Eléctrica Emmys casi veinte años de trayectoria profesional no he percibido discriminación por ser mujer la mayor parte de mi carrera la desempeñado en el sector público pues aprobó unas oposiciones hace más de quince años sistema meritocracia rico que garantiza la igualdad ahora bien he de reconocer que la maternidad la conciliación de la vida familiar y profesional ha sido y sigue siendo todo un reto hoy es día ocho de marzo dejó con las noticias de la Cadena SER