Escucha las noticias de las 07:00 (08/03/2019)

Canarias hola soy Marta tengo treinta y dos años soy empleada pública actualmente está en paro porque la Administración por desgracia también abusan del contrato temporal ir por ahí va no a una mayor estabilidad laboral porque es que es fundamental para que crezca vamos nos desarrollemos y podamos evolucionar tanto laboralmente como en la vida personal hoy es ocho de marzo y les dejó con más noticias en la Cadena Ser

en la Cadena Ser más Bretos por segundo año consecutivo hoy ocho de marzo Día de la Mujer en las mujeres en España están convocadas a dejar vacías sus sillas en los ámbitos públicos laborales y domésticos para ocupar las calles con manifestaciones que se prevén multitudinaria Si la convocatoria del año pasado fue masiva a raíz del Michu por la previsión de la sentencia de la manada que terminó confirmándose en desastre este año lo que le da un impulso poderoso a este ocho de marzo es la inminencia de unas elecciones a las que algunos candidatos llegan con el garrote reaccionario en la mano amenazando con destruir mucho de lo que se ha conseguido en al ámbito de la igualdad sólo PP Ibrox no se van a sumar hoy a las manifestaciones convocadas en toda España anoche en Hora Veinticinco vivimos un intenso debate entre las portavoces de PSOE PP Podemos Ciudadanos y Vox sobre feminismo

cuando había que salir para defender la interrupción voluntaria del embarazo no estaba la derecha las mujeres de izquierdas

no instrumentalizar a las mujeres sino la defensa del feminismo la defensa de la igualdad es defender la igualdad de oportunidades de todos los hombres y las mujeres

no feminista está haciendo una apuesta muy fuerte por defender la vida y eso implica sobre todo defenderlo como por ejemplo sanidad pues haya una sanidad pública creo que no es compatible

eh es intentar aumentar el feminismo y decir que los que no décimos portavoz no estamos dentro de ese feminismo

denunciamos el feminismo supremacía hasta aquí denunciamos que es no intente colectivo a las mujeres el debate completo lo tienen en cadena ser punto com de las mujeres y de la igualdad hablaremos mucho a lo largo de la mañana en este Hoy por hoy excepcional no sólo por la fecha sino porque más de la mitad del equipo las mujeres de hoy por hoy buena parte de las compañeras de la SER se han sumado hoy a la huelga feminista Unai Sordo secretario general de Comisiones Obreras buenos días hola buenos días