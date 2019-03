Escucha las noticias de las 08:00 (08/03/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las ocho de la mañana las siete en Canarias

Voz 2 00:03 me llamo Manuela tengo ochenta y seis años He trabajado pero no he cobrado nunca estoy viviendo de la paga de mi marido

Voz 3 00:11 me llamó Rosa tengo ochenta y cinco años he estado siempre toda la vida sirviendo Hinault cotizando y ahora ya ahora estoy viviendo con la paga de mi marido

Voz 4 00:22 en nombre María alabado tengo setenta y ocho año he trabajado toda mi vida y no han cotizado nunca por mi vivo con la pensión de seiscientos euros de mi marido

Voz 1 00:34 hoy es ocho de marzo feliz día de la

Voz 0027 00:36 mujer jornada de protesta en todo el mundo por los derechos de la mujer en España tras la huelga y la movilización masiva del año pasado que fue referencia a nivel internacional hoy los colectivos de mujeres llaman a repetir aquella protesta porque sus motivos siguen intactos la brecha salarial los techos de cristal la violencia de género que es específica y no una violencia más por mucho que vociferan algunos mientras cabalgan precisamente esta es la especificidad de este año que el ocho de marzo llega a cincuenta días de unas elecciones en las que amenazan con hacerse un gran hueco en la política española quiénes capitalizan el voto de aquellos hombres que se ven atacados por la igualdad porque se viene abajo el andamio con el que habían construido su identidad masculina que era subrayar el rol de protector de proveedor de autoridad familiar esos hombres que como dijo Virginia Woolf se dedicaban a empequeñecer a las mujeres para utilizarlas como espejos que les reflejarán a ellos el doble de grande hace lo que de verdad son eso se ha acabado esos hombres de masculinidad tan tóxica como débil se sienten heridos van a hacer ruido van a revolverse están en pleno intentó reaccionario y ante eso ni las mujeres ni los demás hombres podemos ponernos de perfil un año más de nuevo gracias madres hermanas hijas compañeras amigas oyentes gracias por recordarnos que preservar lo ya conseguido y seguir avanzando en la igualdad no es asunto sólo vuestro es algo que nos incumbe también a nosotros que ser feminista no es decirlo ya como quien se pone un pin sino que implica militar de forma muy activa en vuestra lucha por conseguir la mitad de todo berberechos

Voz 5 02:31 en la Cadena Ser

Voz 0027 02:37 pero habrá notado ya que Pepa Bueno ir todas las mujeres de equipo de Hoy por hoy se han sumado a la huelga feminista hoy una huelga convocada en toda España para que se note sin matices el hueco del lugar que ellas ocupan en el mundo trabajo remunerado en el que no es el doméstico vamos a hablar en unos minutos con dos de las convocantes de esta protesta escucharemos lo que dio de sí anoche el intenso debate político en Hora Veinticinco con cinco mujeres políticas Carmen Calvo Dolors Montserrat Irene Montero Inés Arrimadas irrupción

Voz 0376 03:07 hasta cuando hemos sido defendiendo elementos que si cambian la estructura machista de una sociedad pues son planteamientos progresista y los defiende quién quiere y quién puede así que el feminismo no es tan maleable ni tan transversal

Voz 0027 03:21 que enfrenta el orgías injustamente el feminismo

Voz 6 03:24 está por encima de las ideologías como puede ser

Voz 7 03:26 que la agenda del Partido Popular y de Ciudadanos esté siendo marcada por un discurso como el de Vox tan increíble como como casi cuestionar negar que exista una violencia específica contra las mujeres

Voz 8 03:37 que luego no voy a aceptar lecciones de feminismo de de de partidos que hacen carteles

Voz 0376 03:41 es que ponen que vuelve el hombre a salvarnos a todos que esa es la realidad de la igualdad que ustedes defienden que lo único que quieren es colectivo izará la mujer

Voz 0027 03:48 el debate completo lo pueden escuchar también se quiénes lo pueden ver en Cadena Ser punto com y analizaremos esta mañana con Emilio Ontiveros el giro que ha dado el Banco Central Europeo rebaja sustancialmente sus previsiones para la eurozona y anuncia que aplaza la subida de tipos Ike prepara nuevo manguera de liquidez para los bancos para garantizar que el crédito llega a familias y empresas y les contaremos también el detalle del nuevo decreto social que aprueba hoy el Gobierno rebaja a cincuenta y dos años la edad para que los parados puedan cobrar el subsidio prevén nuevas ayudas para las familias pobres con hijos y ojo a esto obligará a que las empresas lleven un control diario de la jornada efectiva de sus trabajadores pero de derogar la reforma laboral nada Pedro Sánchez anoche en Ciudad Real una de las cosas que a mí más

Voz 1722 04:35 me ha dolido es el no poder derogar la reforma laboral porque no tenemos los suficientes diputados y diputadas en el Congreso así que también habla a los compañeros y compañeras para que el próximo veintiocho de abril nos den una mayoría rotunda que cambiemos las relaciones daba

Voz 0027 04:50 vale hasta esta mañana Unai Sordo el secretario general de Comisiones Obreras que apoyos posibles haberlos haylos porque ellos han hablado con partidos políticos el problema hasta que esos partidos le dicen a Comisiones Obreras que es el Gobierno quien ni siquiera les ha tanteado bueno que además no sólo parte de la militancia andaluza se les revela Sánchez Javier Alonso

Voz 9 05:06 los militantes del PSOE de Alicante han desoído la propuesta que el ministro de que el ministro Pedro Duque encabece la lista por esa provincia las generales han votado como cabeza de lista a otro aspirante

Voz 0027 05:16 el alcalde de Elche cabeza de lista de Esquerra a las elecciones generales será Oriol Junqueras sí lo confirmó ayer el partido a pesar de que yunquera sigue en prisión preventiva en caso de que sea condenado quedaría inhabilitado para cargo público muy relevante este testimonio en el juicio del presente ayer por primera vez un jefe de los Mossos d'Esquadra reconoció que avisaron a Puigdemont antes del uno de octubre de que podía haber violencia y que él decide seguir adelante Manel Castellví ex comisario de Información de los Mossos

Voz 0303 05:43 el presidente de la Generalitat dijo que comprendía la situación que suponía en nuestro lugar pero que había un buen tanto del pueblo para llevar a cabo el referéndum ya había una decisión del Gobierno de tirarlo de llevarlo llevarlo a cabo

Voz 0027 06:04 hoy comienza el Mundial de Motos con el Gran Premio de Qatar Sampe

Voz 1161 06:07 con el atractivo del debut de Jorge Lorenzo como compañero de Marc Márquez en Honda aunque no llega todavía en su mejor momento habrá que esperar aún para ver su mejor versión Lorenzo anoche en El Larguero

Voz 10 06:14 voy a sorteos no llegó tan mal que es verdad que no estoy hace imposible me faltara un mes más para que por porque soy soy muy ilusionados

Voz 1161 06:22 hoy primeras sesiones dobles de entrenamientos libres desde las doce menos diez y cuatro y diez Moto3 desde la una menos cuarto Hi5 y cinco Moto2 desde las dos menos veinte y seis de la tarde en Moto GP