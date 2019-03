Escucha las noticias de las 09:00 (08/03/2019)

Voz 2

00:02

hola soy Francesca de profesión informática sufrió abusos sexuales en la infancia en manos de un familiar el marido de una tía no me acuerdo de la edad que tenía la primera vez que me dijo abre las piernas los abusos fueron continuados durante muchos años en la casa de mis abuelos en Inglaterra Ángel dos años con cuarenta y cinco años reunir a fuerza para denunciar los abusos pude hacerlo gracias a que ocurrieron en el Reino Unido donde no prescriben los delitos de índole sexual y él está en la cárcel hoy es ocho de marzo les dejo con más noticias en la Cadena Ser